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16:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Динамо» — «Тамбов»: составы команд на матч 21-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Тамбова» на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало — в 16:30 мск.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Нойштедтер, Варела Оливера, Фомин, Грулёв, Лесовой, Захарян, Шиманьски, Моро.

Запасные: Лещук, Паршивлюк, Плиев, Кутицкий, Каборе, Липовой, Москвичёв, Школик, Комличенко, Игбун, Тюкавин, Н’Жье.

«Тамбов»: Рыжиков, Денисов, Шахов, Кайков, Бавин, Алиев, Терехов, Карп, Карапузов, Архипов, Минаев.

Запасные: Сямук, Васиев, Гигашвили, Еркин, Дроздов, Кабахидзе, Аванесян, Чабанов, Герман, Климов.

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