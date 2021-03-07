«Уфа» вдесятером сыграла вничью с «Уралом» в матче чемпионата России по футболу
ТАСС, 7 марта. Екатеринбургский «Урал» на своем поле сыграл вничью со счетом 0:0 с «Уфой» в матче 21-го тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 7 марта. Екатеринбургский «Урал» на своем поле сыграл вничью со счетом 0:0 с «Уфой» в матче 21-го тура Тинькофф — Российской
На 14-й минуте красную карточку получил полузащитник гостей Парфе Бизоза.
На 41-й минуте другой хавбек уфимцев Остон Урунов был заменен
Матч прошел без использования офсайдных линий системы видеоассистента рефери (VAR), которые не были откалиброваны в связи с неготовностью стадиона.
«Урал» в четвертый раз подряд сыграл вничью в РПЛ и идет 12-м в таблице, набрав 23 очка. «Уфа» располагается на 14-м месте с 14 очками в активе.
В следующем туре «Урал» 13 марта примет «Ротор», «Уфа» на следующий день сыграет с казанским «Рубином».