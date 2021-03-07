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16:18 (мск), источник: ТАСС

«Уфа» вдесятером сыграла вничью с «Уралом» в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 7 марта. Екатеринбургский «Урал» на своем поле сыграл вничью со счетом 0:0 с «Уфой» в матче 21-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел на «Екатинбург-Арене».

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На 14-й минуте красную карточку получил полузащитник гостей Парфе Бизоза.

На 41-й минуте другой хавбек уфимцев Остон Урунов был заменен из-за травмы. Этот матч стал для него вторым после возвращения в «Уфу». Узбекистанский полузащитник в августе прошлого года перешел из «Уфы» в московский «Спартак», а в феврале вернулся в башкирскую команду на правах аренды.

Матч прошел без использования офсайдных линий системы видеоассистента рефери (VAR), которые не были откалиброваны в связи с неготовностью стадиона.

«Урал» в четвертый раз подряд сыграл вничью в РПЛ и идет 12-м в таблице, набрав 23 очка. «Уфа» располагается на 14-м месте с 14 очками в активе.

В следующем туре «Урал» 13 марта примет «Ротор», «Уфа» на следующий день сыграет с казанским «Рубином».

Урал
0:0
Первый тайм: 0:0
Уфа
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