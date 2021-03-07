Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Спартак
Краснодар
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетико
Реал
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кельн
Вердер
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ливерпуль
Фулхэм
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Верона
Милан
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фиорентина
Парма
23
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:00
Арминия
Унион Б
Футбол. Зарубежный
20:00
Сампдория
Кальяри
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Леванте
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне
Торино
42
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Тамбов
20
Футбол. Зарубежный
16:00
Уэска
Сельта
34
Футбол. Зарубежный
22:15
Тоттенхэм Хотспур
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Болонья
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Гранада
Футбол. Зарубежный
15:00
Вест Бромвич Альбион
Ньюкасл Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
14:30
Рома
Дженоа
10
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Уфа
00
Все события
Фоторепортажи
13«Краснодар» дома проиграл загребскому «Динамо»
24Первый гол Рондона за ЦСКА, переживания Мариу Фернандеса, солнце и метель в Москве
18:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Голы Грулева и Моро помогли «Динамо» обыграть «Тамбов» в матче РПЛ

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Михаил Гончаров. Футболисты московского «Динамо» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграли «Тамбов».

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в воскресенье на стадионе «бело-голубых» в Петровском парке, закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе динамовцев в первом тайме отличился форвард Вячеслав Грулев (38 минута). Во второй половине хавбек Никола Моро удвоил преимущество своей команды, реализовав пенальти (89).

Благодаря этой победе «Динамо» поднялось на две строчки в турнирной таблице: команда занимает четвёртое место и имеет 36 очков. Отстающий на один бал от «бело-голубых» московский «Спартак» имеет матч в запасе. «Тамбов» после 21-го тура замыкает таблицу (13 очков).

Динамо
2:0
Первый тайм: 1:0
Тамбов
 Суицид - или? Жена Мамаева в больнице, полиция ведет проверку
Ефимова рассказала, почему до сих пор не заблокировала Губерниева
Возрастное ограничение 18+
Клебо дисквалифицировали по итогам марафона на чемпионате мира
Ягудин назвал «Санта-Барбарой» скандал с переходом Косторной
Бё выиграл гонку преследования на КМ, Логинов — вне топ-15
«Фиорентину» раскритиковали за покупку Кокорина
Большунов отказался надевать серебряную медаль на награждении
Смотри все матчи чемпионата Италии в прямом эфире (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь