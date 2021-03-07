Голы Грулева и Моро помогли «Динамо» обыграть «Тамбов» в матче РПЛ

Встреча, прошедшая в воскресенье на стадионе «бело-голубых» в Петровском парке, закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе динамовцев в первом тайме отличился форвард Вячеслав Грулев (38 минута). Во второй половине хавбек Никола Моро удвоил преимущество своей команды, реализовав пенальти (89).