Голы Грулева и Моро помогли «Динамо» обыграть «Тамбов» в матче РПЛ
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Михаил Гончаров. Футболисты московского «Динамо» в матче 21-го тура Российской
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Михаил Гончаров. Футболисты московского «Динамо» в матче 21-го тура Российской
Встреча, прошедшая в воскресенье на стадионе «бело-голубых» в Петровском парке, закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе динамовцев в первом тайме отличился форвард Вячеслав Грулев (38 минута). Во второй половине хавбек Никола Моро удвоил преимущество своей команды, реализовав пенальти (89).
Благодаря этой победе «Динамо» поднялось на две строчки в турнирной таблице: команда занимает четвёртое место и имеет 36 очков. Отстающий на один бал от «бело-голубых» московский «Спартак» имеет матч в запасе. «Тамбов» после 21-го тура замыкает таблицу (13 очков).