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21:11 (мск), источник: ТАСС

Первый гол Промеса после возвращения помог «Спартаку» разгромить «Краснодар» со счетом 6:1

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 6:1 обыграл «Краснодар» в домашнем матче 21-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч стартовал с минуты молчания в память о спортивном комментаторе Юрии Розанове, о смерти которого стало известно в среду.

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Источник: РИА "Новости"

В составе столичного клуба голы забили Александр Соболев (2-я и 61-я минуты), Квинси Промес (8), Джордан Ларссон (63, 83) и Эсекьель Понсе (75). У гостей отличился Юрий Газинский (56).

Соболев отметился дублем в свой день рождения, нападающему исполнилось 24 года. Для Промеса забитый мяч стал первым после возвращения в «Спартак». Полузащитник представлял красно-белых с 2014 по 2018 год. В феврале он перешел в «Спартак» из амстердамского «Аякса». Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не смог присутствовать на тренерской скамейке из-за трехматчевой дисквалификации, полученной за оскорбительный жест в адрес соперника в гостевом матче 18-го тура против «Сочи» (0:1), который прошел 12 декабря.

Шесть мячей краснодарцы пропустили впервые в истории. Команда проиграла с разницей в пять мячей в третий раз, последний из них — 19 сентября 2019 года в матче Лиги Европы против швейцарского «Базеля» (0:5). «Спартак» во второй раз за сезон обыграл краснодарцев (первый матч — 3:1) и прервал серию из трех поражений в РПЛ. Последний раз «Краснодар» терпел разгромное поражение в чемпионате 18 ноября 2017 года, тогда клуб также уступил «Спартаку» (1:4).

Столичный клуб с 38 очками в 21 матче поднялся на третью строчку в турнирной таблице чемпионата страны. Команда Мурада Мусаева занимает восьмое место, набрав 31 очко.

В следующем туре подопечные Доменико Тедеско 13 марта встретятся в гостях с московским «Динамо». «Краснодар» днем позже сыграет на выезде с «Тамбовом».

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Спартак
6:1
Первый тайм: 2:0
Краснодар
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