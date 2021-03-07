Первый гол Промеса после возвращения помог «Спартаку» разгромить «Краснодар» со счетом 6:1

В составе столичного клуба голы забили Александр Соболев (2-я и 61-я минуты), Квинси Промес (8), Джордан Ларссон (63, 83) и Эсекьель Понсе (75). У гостей отличился Юрий Газинский (56).

Соболев отметился дублем в свой день рождения, нападающему исполнилось 24 года. Для Промеса забитый мяч стал первым после возвращения в «Спартак». Полузащитник представлял красно-белых с 2014 по 2018 год. В феврале он перешел в «Спартак» из амстердамского «Аякса». Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не смог присутствовать на тренерской скамейке из-за трехматчевой дисквалификации, полученной за оскорбительный жест в адрес соперника в гостевом матче 18-го тура против «Сочи» (0:1), который прошел 12 декабря.

Шесть мячей краснодарцы пропустили впервые в истории. Команда проиграла с разницей в пять мячей в третий раз, последний из них — 19 сентября 2019 года в матче Лиги Европы против швейцарского «Базеля» (0:5). «Спартак» во второй раз за сезон обыграл краснодарцев (первый матч — 3:1) и прервал серию из трех поражений в РПЛ. Последний раз «Краснодар» терпел разгромное поражение в чемпионате 18 ноября 2017 года, тогда клуб также уступил «Спартаку» (1:4).

Столичный клуб с 38 очками в 21 матче поднялся на третью строчку в турнирной таблице чемпионата страны. Команда Мурада Мусаева занимает восьмое место, набрав 31 очко.