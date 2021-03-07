Первый гол Промеса после возвращения помог «Спартаку» разгромить «Краснодар» со счетом 6:1
МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 6:1 обыграл «Краснодар» в домашнем матче 21-го тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 6:1 обыграл «Краснодар» в домашнем матче 21-го тура Тинькофф — Российской
В составе столичного клуба голы забили Александр Соболев (2-я и 61-я минуты), Квинси Промес (8), Джордан Ларссон (63, 83) и Эсекьель Понсе (75). У гостей отличился Юрий Газинский (56).
Соболев отметился дублем в свой день рождения, нападающему исполнилось 24 года. Для Промеса забитый мяч стал первым после возвращения в «Спартак». Полузащитник представлял
Шесть мячей краснодарцы пропустили впервые в истории. Команда проиграла с разницей в пять мячей в третий раз, последний из них — 19 сентября 2019 года в матче Лиги Европы против швейцарского «Базеля» (0:5). «Спартак» во второй раз за сезон обыграл краснодарцев (первый матч — 3:1) и прервал серию из трех поражений в РПЛ. Последний раз «Краснодар» терпел разгромное поражение в чемпионате 18 ноября 2017 года, тогда клуб также уступил «Спартаку» (1:4).
Столичный клуб с 38 очками в 21 матче поднялся на третью строчку в турнирной таблице чемпионата страны. Команда Мурада Мусаева занимает восьмое место, набрав 31 очко.
В следующем туре подопечные Доменико Тедеско 13 марта встретятся в гостях с московским «Динамо». «Краснодар» днем позже сыграет на выезде с «Тамбовом».