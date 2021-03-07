Федун оценил шансы Тедеско остаться на посту главного тренера «Спартака»

Тедеско в декабре после поражения от петербургского «Зенита» (1:3) в матче 19-го тура чемпионата России сообщил, что не будет продлевать контракт со «Спартаком», рассчитанный до мая 2021 года.

«Есть ли возможность уговорить остаться Тедеско? Только если он сам примет такое решение. Если Тедеско принял решение, то уговаривать бесполезно остаться. Как я понял, решение приняла семья», — сказал Федун журналистам.

«Пока задача закончить сезон, который даст шанс поиграть в Лиге чемпионов. Интригу, кто будет новым тренером, оставим на май», — добавил Федун.