Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:15
Тоттенхэм Хотспур
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реал Сосьедад
Леванте
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Арминия
Унион Б
00
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Болонья
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Гранада
Футбол. Зарубежный
20:00
Сампдория
Кальяри
22
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
02
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Краснодар
61
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Реал
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Вердер
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль
Фулхэм
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Верона
Милан
02
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне
Торино
42
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
Парма
33
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Тамбов
20
Футбол. Зарубежный
16:00
Уэска
Сельта
34
Футбол. Зарубежный
15:00
Вест Бромвич Альбион
Ньюкасл Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
14:30
Рома
Дженоа
10
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Уфа
00
Все события
Фоторепортажи
10Косторная: слезы после шестого места
10«Реал» вырвал победу в игре с «Аталантой»
21:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Федун оценил шансы Тедеско остаться на посту главного тренера «Спартака»

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Сергей Астахов. Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о шансах Доменико Тедеско остаться на посту главного тренера московского футбольного клуба.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Тедеско в декабре после поражения от петербургского «Зенита» (1:3) в матче 19-го тура чемпионата России сообщил, что не будет продлевать контракт со «Спартаком», рассчитанный до мая 2021 года.

«Есть ли возможность уговорить остаться Тедеско? Только если он сам примет такое решение. Если Тедеско принял решение, то уговаривать бесполезно остаться. Как я понял, решение приняла семья», — сказал Федун журналистам.

«Пока задача закончить сезон, который даст шанс поиграть в Лиге чемпионов. Интригу, кто будет новым тренером, оставим на май», — добавил Федун.

«Спартак» в воскресенье разгромил «Краснодар» со счетом 6:1 в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и вышел на третье место в турнирной таблице.

Спартак
6:1
Первый тайм: 2:0
Краснодар
 Суицид - или? Жена Мамаева в больнице, полиция ведет проверку
Ефимова рассказала, почему до сих пор не заблокировала Губерниева
Возрастное ограничение 18+
Большунов отказался от серебряной медали — и правильно сделал
Промес помог «Спартаку» разгромить «Краснодар» с крупным счетом
«МЮ» прервал 19-матчевую победную серию «Манчестер Сити» в АПЛ
Россиянин Андрей Рублев выиграл турнир ATP в Роттердаме
Гол Бензема на последних минутах спас «Реал» в мадридском дерби
ЦСКА повел со счетом 3-0 в серии плей-офф КХЛ против «Спартака»
Первая ракетка России проиграла 16-летней американке в Дубае
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь