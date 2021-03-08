Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
Локомотив
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
Зенит
Футбол. Зарубежный
21:00
Челси
Эвертон
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Аталанта
Футбол. Зарубежный
23:00
Вест Хэм Юнайтед
Лидс
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Алавес
Все события
Фоторепортажи
10Мадридское дерби завершилось в пользу «Барселоны»
10Косторная: слезы после шестого места
13:11 (мск), источник: Sport24

Гендиректор «Краснодара»: Мусаев не будет уволен, даже если проиграет все оставшиеся до конца чемпионата игры

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил, что главный тренер команды Мурад Мусаев не будет уволен, несмотря на разгромное поражение со счетом 1:6 от «Спартака» в гостевом матче 21-го тура российской Премьер-лиги.

Наверх
Источник: Sport24

«Мнения столичных журналистов и аналитиков в данном случае нас не очень сильно беспокоят. А нашим болельщикам я хотел бы напомнить, что мы за последние три года два раза были бронзовыми призерами, практически всегда удачно выступали в групповых этапах Лиги Европы. Более того, в год пандемии, в борьбе с болезнью и травмами, наш клуб впервые в его короткой истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов. И считаем, что достойно там выступил, выйдя по итогам в «евровесну».

И во всем этом есть безусловная заслуга Мурада Мусаева. Мусаева и игроков команды. Как и в том, что происходит сейчас. Так что не нужно разделять ответственность между тренером и игроками, они вместе выигрывают и проигрывают.

Так вот, если вам нужна официальная позиция руководства клуба: Мурад Мусаев, даже если проиграет все оставшиеся до конца чемпионата игры, уволен не будет и продолжит работу с командой, — цитирует Хашига «Чемпионат».

«Краснодар» в 21 матче нынешнего сезона РПЛ набрал 31 очко и с этим показателем занимает 8-е место в турнирной таблице. 14 марта команде Мусаева предстоит гостевой матч 22-го тура РПЛ против «Тамбова».

 «Где красивые девушки, там соблазн. Я очень часто обжигаюсь». Хоккейная ведущая - о разбитом сердце
Самая красивая гандболистка России рисковала остаться инвалидом. Она - брюнетка модельной внешности
Большунов отказался от серебряной медали — и правильно сделал
Овечкин кричал от счастья после 714-го гола. «Вашингтон» победил
Русский гигант держит слово. Малкин преодолел кризис и забил
Выбран новый президент «Барселоны». Обещаний очень много
Джокович все еще первый. Он побил рекорд Федерера
«Арсенал» принимает «Локомотив» в матче РПЛ (трансляция)
Голевой пас Свечникова помог «Каролине» победить «Флориду»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь