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13:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Арсенал» — «Локомотив»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» — «Локомотив».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдет сегодня в Туле (начало — в 14.00 по московскому времени).

«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Бурлак, Рассказов, Бауэр, Ткачев, Ломовицкий, Чаушич, Кангва, Костадинов, Луценко.

Запасные: Левашов, Шамов, Сокол, Горбатенко, Пантелеев, Коновалов, Хлусевич, Кангва, Громыко, Ковалев, Панченко, Джорджевич.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Мурило, Пабло, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Мухин, Крыховяк, Лисакович, Камано.

Запасные: Коченков, Савин, Живоглядов, Лысцов, Черный, Сильянов, Баринов, Магкеев, Титков, Смолов, Агеев, Эдер.

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