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15:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Рубин» — «Зенит»: стартовые составы. Дзюба и Азмун составят пару в нападении

«Рубин» примет на своем поле «Зенит» в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Стали известны стартовые составы команд.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Самошников, Йевтич, Бакаев, Мусаев, Макаров, Кварацхелия, Деспотович.

Запасные: Медведев, Янович, Костюков, Зуев, Суриков, Пухаев, Игнатьев.

«Зенит»: Лунев, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос, Барриос, Оздоев, Кузяев, Вендел, Дзюба, Азмун.

Запасные: Одоевский, Бязров, Чистяков, Круговой, Хотулев, Сазонов, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Крапухин, Шамкин.

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