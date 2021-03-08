Смолов вернулся: Выскочил на замену, красиво забил в девятку и отдал голевую на Мурило
Лучший игрок матча.
Лучший игрок матча.
«Локомотив» раздавил «Арсенал» (3:0), приблизился к зоне еврокубков и оставил Тулу в зоне вылета.
Команда Дмитрия Парфенова продержалась 71 минуту. «Локомотив» почти ничего не создавал и отрезками выглядел хуже, пока Николич не выпустил Смолова и Баринова (ушли Лисакович и Куликов).
Через минуту после замены Федор нашел свободную зону слева, убрал Роберта Бауэра и классно пальнул в дальний угол. Без шансов для Нигматуллина, который даже не прыгнул.
Это 4-й гол форварда в 13 матчах
Через четыре минуты Федор ассистировал Мурило: открылся на ближней после розыгрыша углового и покатил на бразильца, который вколотил второй мяч.
Еще один трогательный момент: возвращение Дмитрия Баринова. В матче с ЦСКА воспитанника «Локо» впервые выпустили на поле после тяжелой травмы колена (Баринов пропустил полгода), но не стали рисковать и дали сыграть всего минуту. В Туле Дмитрий отыграл половину второго тайма: укрепил центр и поучаствовал в третьей голевой атаке, ассистировав Жемалетдинову.
«Локо» ворвался в весну с трех побед подряд (две в РПЛ, одна — в Кубке России) и отстает от еврокубковой зоны на три очка. У «Арсенала» все грустно: восьмое поражение в десяти матчах, ноль забитых мячей с 7-го ноября и предпоследнее место.