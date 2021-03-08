Бывший арбитр Алан Снодди вошел в экспертно-судейскую комиссию РФС

Снодди был судьей категории ФИФА на протяжении 20 лет. Он обслуживал матчи финальных этапов чемпионатов мира в Мексике (1986) и Италии (1990), а также молодежного чемпионата мира в Саудовской Аравии (1989). Всего на его счету 106 международных матчей.