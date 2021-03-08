Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Челси
Эвертон
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
Зенит
21
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Аталанта
Футбол. Зарубежный
23:00
Вест Хэм Юнайтед
Лидс
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Алавес
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
Локомотив
03
Все события
Фоторепортажи
10Мадридское дерби завершилось в пользу «Барселоны»
25Помазун не спас, Влашич не забил пенальти. Как «Локо» обыграл ЦСКА и помог «Зениту»
18:54 (мск), источник: ТАСС

«Рубин» второй раз в сезоне обыграл «Зенит» в матче чемпионата России по футболу

КАЗАНЬ, 8 марта. /ТАСС/. Казанский «Рубин» со счетом 2:1 обыграл петербургский «Зенит» в домашнем матче 21-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча началась с минуты молчания в память о спортивном комментаторе Юрии Розанове, о смерти которого стало известно в среду.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

В составе казанского клуба голы забили Джордже Деспотович (41-я минута, с пенальти) и Денис Макаров (90+2), у петербуржцев отличился Сердар Азмун (75). К основному времени было добавлено четыре минуты. На 99-й минуте главный арбитр Сергей Карасев после помощи системы видеассистента рефери (VAR) назначил пенальти за фол на Алексее Сутормине, но признанный лучшим игроком матча вратарь «Рубина» Юрий Дюпин отразил удар в исполнении Артема Дзюбы. Этот пенальти стал для форварда вторым нереализованным из пяти пробитых в текущем сезоне РПЛ.

На 17-й минуте матча после столкновения со своим партнером по команде защитником Филипом Уремовичем травму получил ранее выступавший за «Зенит» полузащитник «Рубина» Леон Мусаев. Футболист был заменен, вместо него на поле вышел Михаил Костюков.

«Рубин» не проигрывает в чемпионате России на протяжении четырех матчей кряду (три победы, одна ничья). В матче первого круга РПЛ, который прошел в Санкт-Петербурге, победу также одержал казанский клуб (2:1).

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата страны с 42 очками в 21 матче. «Рубин» поднялся на восьмое место, набрав 34 очка.

В следующем туре «Зенит» 13 марта примет грозненский «Ахмат». Команда Леонида Слуцкого днем позже на выезде сыграет с «Уфой».

Читайте также
Рубин
2:1
Первый тайм: 1:0
Зенит
 Отдаем обратно с "кристально-хрустальной" совестью: Плющенко прокомментировал возвращение Косторной к Тутберидзе
Авербух прокомментировал выступление фигуристок школы Тутберидзе
Овечкин кричал от счастья после 714-го гола. «Вашингтон» победил
СМИ: Бывший тренер «Зенита» может возглавить «Спартак»
50 лет «бою века»: как Джо Фрейзер разнес Мохаммеда Али
Джокович все еще первый. Он побил рекорд Федерера
Ковальчук принес «Авангарду» третью победу в серии плей-офф КХЛ
Голевой пас Свечникова помог «Каролине» победить «Флориду»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь