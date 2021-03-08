«Рубин» второй раз в сезоне обыграл «Зенит» в матче чемпионата России по футболу

В составе казанского клуба голы забили Джордже Деспотович (41-я минута, с пенальти) и Денис Макаров (90+2), у петербуржцев отличился Сердар Азмун (75). К основному времени было добавлено четыре минуты. На 99-й минуте главный арбитр Сергей Карасев после помощи системы видеассистента рефери (VAR) назначил пенальти за фол на Алексее Сутормине, но признанный лучшим игроком матча вратарь «Рубина» Юрий Дюпин отразил удар в исполнении Артема Дзюбы. Этот пенальти стал для форварда вторым нереализованным из пяти пробитых в текущем сезоне РПЛ.

На 17-й минуте матча после столкновения со своим партнером по команде защитником Филипом Уремовичем травму получил ранее выступавший за «Зенит» полузащитник «Рубина» Леон Мусаев. Футболист был заменен, вместо него на поле вышел Михаил Костюков.

«Рубин» не проигрывает в чемпионате России на протяжении четырех матчей кряду (три победы, одна ничья). В матче первого круга РПЛ, который прошел в Санкт-Петербурге, победу также одержал казанский клуб (2:1).

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата страны с 42 очками в 21 матче. «Рубин» поднялся на восьмое место, набрав 34 очка.