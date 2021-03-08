Семак пожаловался на судейство после поражения от «Рубина»

«Сложно судить решения рефери. Это уже третий матч подряд. С “Арсеналом” судьи ошиблись, во втором матче ошиблись. Там поставили, там не поставили пенальти. Сегодня неоднозначное судейство. Сложно разобраться в перипетиях работы судьи с ВАР. Пусть оценивает те, кто лучше разбираются в этом», — сказал Семак после игры в Казани.