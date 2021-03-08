Семак пожаловался на судейство после поражения от «Рубина»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил работу судей в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:2).
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил работу судей в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:2).
Главный арбитр встречи Сергей Карасев назначал пенальти в ворота обеих команд после подсказки ВАР. Но «Рубин» свой шанс реализовал, а «Зенит» — нет.
«Сложно судить решения рефери. Это уже третий матч подряд. С “Арсеналом” судьи ошиблись, во втором матче ошиблись. Там поставили, там не поставили пенальти. Сегодня неоднозначное судейство. Сложно разобраться в перипетиях работы судьи с ВАР. Пусть оценивает те, кто лучше разбираются в этом», — сказал Семак после игры в Казани.
С «Арсеналом» (1:2) чемпион и обладатель Кубка играл на своем поле в 1/8 финала БЕТСИТИ — Кубка России, а в первом туре РПЛ после рестарта принимал «Ростов» (2:2).