Мусаев избежал серьезной травмы в матче с «Зенитом». Ему наложили 10 швов
Полузащитник «Рубина» Леон Мусаев, замененный в матче 21-го тура чемпионата России с «Зенитом» (2:1), избежал серьезной травмы.
Полузащитник «Рубина» Леон Мусаев, замененный в матче 21-го тура чемпионата России с «Зенитом» (2:1), избежал серьезной травмы.
Ему наложили десять швов — 8 на губу и 2 на десну. Других повреждений у Мусаева нет, сообщает Bobscoccer.ru.
22-летний футболист в самом начале встречи столкнулся с защитником казанцев Филипом Уремовичем, после чего у него на лице появилась кровь. Мусаева увезли с поля на медицинской машине.
Мусаев перешел в «Рубин» из «Зенита» в конце января этого года. Он провел за казанцев 2 матча.