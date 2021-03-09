Мусаев избежал серьезной травмы в матче с «Зенитом». Ему наложили 10 швов

Ему наложили десять швов — 8 на губу и 2 на десну. Других повреждений у Мусаева нет, сообщает Bobscoccer.ru.

22-летний футболист в самом начале встречи столкнулся с защитником казанцев Филипом Уремовичем, после чего у него на лице появилась кровь. Мусаева увезли с поля на медицинской машине.