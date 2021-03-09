Московское «Динамо» получило годовой убыток в 131 миллон рублей
Чистый убыток московского «Динамо» по итогам 2020 года составил 131,42 миллиона рублей, информирует «РБ Бизнес» со ссылкой на документы клуба.
Чистый убыток московского «Динамо» по итогам 2020 года составил 131,42 миллиона рублей, информирует «РБ Бизнес» со ссылкой на документы клуба.
В 2019 году «Динамо» зафиксировало чистую прибыль в размере 89,96 миллиона рублей.
Выручка клуба за прошлый год увеличилась на 48 процентов — до 6,04 миллиарда рублей. Доходы от рекламных и спонсорских контрактов увеличились на 50 процентов и составили 5,5 миллиарда рублей, выручка от продажи билетов и абонементов выросла на 18 процентов — до 334,55 миллиона рублей.
«Основную долю в структуре доходов (91 процента от общей суммы доходов) занимает выручка от оказания рекламных услуг. В 2020 году общество оказало рекламные услуги генеральному спонсору Банку ВТБ (ПАО) на сумму 4 364 521 тысяч рублей», — говорится в документе.
В документах говорится, что доходы «Динамо» от продажи игроков увеличились почти в 2,5 раза — до 217,3 миллиона рублей, при этом расходы клуба на покупку футболистов выросли в 2,3 раза — с 503,9 миллиона до 1,18 миллиарда рублей.
Совокупные расходы клуба на оплату труда увеличились на 36 процентов и составили 304,05 млн рублей.