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15:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Московское «Динамо» получило годовой убыток в 131 миллон рублей

Чистый убыток московского «Динамо» по итогам 2020 года составил 131,42 миллиона рублей, информирует «РБ Бизнес» со ссылкой на документы клуба.

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Источник: РИА "Новости"

В 2019 году «Динамо» зафиксировало чистую прибыль в размере 89,96 миллиона рублей.

Выручка клуба за прошлый год увеличилась на 48 процентов — до 6,04 миллиарда рублей. Доходы от рекламных и спонсорских контрактов увеличились на 50 процентов и составили 5,5 миллиарда рублей, выручка от продажи билетов и абонементов выросла на 18 процентов — до 334,55 миллиона рублей.

«Основную долю в структуре доходов (91 процента от общей суммы доходов) занимает выручка от оказания рекламных услуг. В 2020 году общество оказало рекламные услуги генеральному спонсору Банку ВТБ (ПАО) на сумму 4 364 521 тысяч рублей», — говорится в документе.

Доходы «Динамо» от реализации медиаправ увеличились на 43 процента — до 160,09 миллиона рублей. Также по итогам 2020 года московский клуб получил 27,08 миллиона рублей от УЕФА за участие в отборочном этапе Лиги Европы в сезоне-2020/21.

В документах говорится, что доходы «Динамо» от продажи игроков увеличились почти в 2,5 раза — до 217,3 миллиона рублей, при этом расходы клуба на покупку футболистов выросли в 2,3 раза — с 503,9 миллиона до 1,18 миллиарда рублей.

Совокупные расходы клуба на оплату труда увеличились на 36 процентов и составили 304,05 млн рублей.

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