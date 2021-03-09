В «Спартаке» отреагировали на интерес к Спаллетти

«Это все слухи! Очередной вброс, никто со Спаллетти из “Спартака” не связывался», — сказал Фетисов «СЭ».

Как сообщает Аffaritaliani, красно-белые «с радостью готовы вернуть специалиста в Россию». Также в услугах 62-летнего тренера заинтересованы «Лацио» и «Наполи».

Последним местом работы Спаллетти был «Интер», который он покинул еще в мае 2019 года.

Напомним, нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско покинет команду по окончании сезона-2020/21.

(Владислав Флегонтов).