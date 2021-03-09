В «Спартаке» отреагировали на интерес к Спаллетти
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию об интересе к бывшему главному тренеру «Зенита» Лучано Спаллетти.
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию об интересе к бывшему главному тренеру «Зенита» Лучано Спаллетти.
«Это все слухи! Очередной вброс, никто со Спаллетти из “Спартака” не связывался», — сказал Фетисов «СЭ».
Как сообщает Аffaritaliani,
Последним местом работы Спаллетти был «Интер», который он покинул еще в мае 2019 года.
Напомним, нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско покинет команду по окончании сезона-2020/21.
(Владислав Флегонтов).