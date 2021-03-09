Акинфеев вернулся в расположение ЦСКА после болезни

34-летний голкипер выложил у себя в Instagram фотографию с базы армейцев в Ватутинках.

25 февраля сообщалось, что вратарь заразился коронавирусом, однако ЦСКА позднее опроверг эту информацию, заявив, что футболист испытывает небольшое недомогание с признаками ОРВИ. Акинфеев пропустил два последних матча армейцев против «Локомотива» (0:2) и «Ахмата» (2:0).