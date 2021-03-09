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17:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Рыжиков объявил об уходе из «Тамбова»

Вратарь Сергей Рыжиков объявил об уходе из «Тамбова».

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Источник: Спорт-Экспресс

«Осталось утрясти формальности с клубом. А пока прекращаю свою трудовую деятельность. Решил, что пора и честь знать. Можно сказать, что устал. Просто хочу побыть с семьей. Скорее всего, все идет к завершению карьеры», — приводит Metaratings слова Рыжикова.

40-летний Рыжиков перешел в «Тамбов» на правах свободного агента в августе 2020 года. Он провел за команду 21 матч и пропустил 35 мячей.

В начале февраля 2021 года «Тамбов» подал иск о банкротстве. Сумма исковых требований клуба составила около 300 миллионов рублей. 5 марта стало известно, что клуб получил от РПЛ часть средств в размере 51 миллиона рублей для погашения долгов.

После 21-го тура «Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, имея в активе 13 очков.

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