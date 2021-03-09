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23:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рубин» показал, что осталось за кадром победного матча с «Зенитом»

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» принимал «Зенит». Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

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Источник: Чемпионат.com

Пресс-служба казанского клуба представила ролик, показав, что осталось за кадром матча. На видео — прибытие команды на стадион, разминка в преддверии матча и ключевые моменты встречи, эмоции игроков после финального свистка, а также пресс-конференции тренеров.

Со стартовых минут темп игры был высоким, мяч надолго не задерживался в центре поля. Единственный гол в первой половине встречи забил «Рубин». На 41-й минуте нападающий казанцев Джордже Деспотович реализовал пенальти. «Зенит» также создал ряд голевых моментов, но реализовать их не сумел.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором тайме «Рубин» действовал по счёту, от обороны, а «Зенит» массированно атаковал. На 75-й минуте это принесло результат сине-бело-голубым. Гол забил Сердар Азмун, который замкнул ударом головой подачу со штрафного от Ярослава Ракицкого. Однако «Рубин» не сдался и на 2-й компенсированной минуте вернул себе преимущество на табло. Гол в контратаке забил полузащитник казанцев Денис Макаров. «Зенит» имел шанс отыграться на 90+8-й минуте, но Артём Дзюба не реализовал пенальти. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу команды Леонида Слуцкого.

Рубин
2:1
Первый тайм: 1:0
Зенит
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