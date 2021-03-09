«Рубин» показал, что осталось за кадром победного матча с «Зенитом»

Пресс-служба казанского клуба представила ролик, показав, что осталось за кадром матча. На видео — прибытие команды на стадион, разминка в преддверии матча и ключевые моменты встречи, эмоции игроков после финального свистка, а также пресс-конференции тренеров.

Со стартовых минут темп игры был высоким, мяч надолго не задерживался в центре поля. Единственный гол в первой половине встречи забил «Рубин». На 41-й минуте нападающий казанцев Джордже Деспотович реализовал пенальти. «Зенит» также создал ряд голевых моментов, но реализовать их не сумел.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/2neLwkS_DZA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.