«Фанаты “Спартака” хотели выкинуть меня из самолета». Редкое интервью с судьей Вилковым
Почему он так часто судит «Зенит» и не судит в Европе?
Почему он так часто судит «Зенит» и не судит в Европе?
У судьи Михаила Вилкова есть необычная способность — оказываться в эпицентре футбольных скандалов. Вот и в ноябре 2020 года нижегородский арбитр вновь попал в громкую историю и даже был отстранён на некоторое время от работы. Отбыв дисквалификацию, Вилков отправился на сборы судей в Сочи. Здесь, неподалёку от Черноморского побережья, арбитры готовились к возобновлению чемпионата. Изначально Михаил не горел желанием общаться с журналистами, но в предпоследний день всё же дал добро на интервью.
Из разговора с арбитром Вилковым вы узнаете:
• как переживал отстранение от судейства;
• почему попал в больницу;
• какие суеверия есть у арбитров;
• почему Слуцкий не любит арбитров;
• зачем созванивается с хоккейными судьями;
• как уходил от фанатов «Спартака», которые хотели выкинуть его из самолёта;
• как относится к ярлыку «зенитовский судья»;
• почему не судит международные матчи;
• как борется с лишним весом.
— Михаил, поздравляем вас с возвращением к работе. Как себя чувствуете?
— Всё отлично: отдохнул, поработал на сборах, теперь полон сил для продолжения чемпионата. Самое главное, что самочувствие в норме.
— Расскажите немного о сборах.
— Сбор, как обычно, проходит плодотворно: тренировки сочетаются с теоретическими занятиями. Очень хороший материал подготовил для нас департамент судейства и инспектирования: слушаем интересные лекции от старших товарищей, разбираем множество моментов с помощью видеозаписей как из нашего чемпионата, так и из европейских лиг. Не скажу, что происходит
— Вчера все судьи сдавали важные тесты. Как прошло?
— Это привычное дело: мы знаем, что это за тест и как к нему готовиться. Тренер по физподготовке присылает нам программу с подробным описанием тренировок, а мы стараемся соблюдать данный тренировочный план.
— Все арбитры сдали нормативы?
— Да, все успешно сдали. Правда, два травмированных арбитра не бежали, но они пересдадут на сборах ФНЛ и ПФЛ.
— Буквально только что у вас закончилось собрание, которое суммарно длилось 8 часов. Тяжело усидеть до конца?
— Под вечер, конечно, концентрация внимания немного снижается, но это один из этапов подготовки к возобновлению чемпионата: судья должен быть сконцентрированным всегда — 24 часа в сутки. Между лекциями у нас есть перерывы, мы выходим на улицу, чтобы проветрить мозги, затем возвращаемся в аудиторию для обсуждения насущных тем.
— Вспомните день, когда вас отстранили от судейства. Как это произошло?
— Об отстранении узнал из газет. Приятного мало, конечно. Хотя это было ожидаемо: совершил ошибку — получи наказание. Сразу же после игры «Краснодар» — «Рубин» осознавал, что мы ошиблись и за это придётся нести наказание. Как раз из газет и узнал, что меня отстранили от матчей до конца 2020 года. Надо достойно принимать свои ошибки и своё наказание. Как раз было время всё это переосмыслить и понять природу этой ошибки.
— Эпизод,
— Даже не знаю, как передать эти ощущения. Мягко говоря, приятного мало. Осознание того, что произошло
— Когда поняли, что грядёт неизбежное и вас могут серьёзно наказать?
— Буквально через пару часов. После игры, как обычно, команды приходят подписывать электронный протокол: приносят код или же передают его через делегата. Но представителя «Рубина» не было около двух часов, затем нас оповестили, что они будут подавать протест.
— Если не прислали код, значит будут подавать протест?
— Да, если пароль отдают, значит протокол подписан. Но в тот день этого не было.
— Что чувствовали в тот момент?
— Исключительно расстройство. Я для себя эту страницу уже перевернул, и не хочется возвращаться. Ребятам каждый раз напоминаю: «Не торопитесь. Лучше возьмите паузу».
— Видели слова Слуцкого после матча? За прессой вообще следите?
— До игры стараемся меньше читать прессу, чтобы не отвлекаться. А так, конечно, мониторим газеты и спортивные издания в интернете. Что касается слов Слуцкого, я их не видел. Знаю, что Леонид Викторович недолюбливает нашего брата. Может быть, у него исторически сложилась антипатия к судьям, поэтому он так бурно реагирует.
— Вы ведь признали ошибку, но не сразу?
— Можно и так сказать.
— Что мешало сделать это раньше?
— Есть этический момент, по которому я не могу распространяться о том, что происходило на заседаниях КДК. Хотелось бы оставить этот процесс внутри меня — не для общественности. Это дела минувших дней. Не хотелось бы заново поднимать всю эту волну.
— Ашот Хачатурянц заявил, что после вашей лжи испытывает огорчение и разочарование…
— Ашот Рафаилович, конечно, очень расстроился. Кому будет приятно, что такие ситуации вообще случаются?
— Вы проходили процедуру полиграфа?
— Нет.
— Можете объяснить, почему?
— Видимо, это было не нужно.
— Вас вообще за всю карьеру проверяли на детекторе лжи?
— Нет.
— Чем занимались в период отстранения?
— От футбола всё равно никуда не деться: тренировался, просматривал матчи, уделял больше времени федерации футбола и
— Много коллег поддержало после отстранения?
— Да, ребята, звонили, поддерживали, чтобы не падал духом.
— Приятно было?
— Конечно. Даже будучи отстранённым, старался быть в теме, созванивались постоянно. Например, случаются
— Как и когда узнали, что возвращаетесь?
— В декабре позвонил Виктор (Кашшаи. — Прим. «Чемпионата»), сказал, чтобы я серьёзно готовился, так как в новом году буду в списке судей РПЛ. Предполагал, что моё отстранение не должно затянуться на длительный срок — я был готов к работе и возобновлению сезона.
— Если Виктор звонил вам в декабре, то с тех пор прошло два месяца. Чем занимались всё это время?
— Мы стараемся поддерживать форму круглый год, даже в отпуске проводим тренировки. Уже
— В лёгкой форме?
— Не совсем, неделю пришлось пролежать в больнице. К сожалению, одним лишь лёгким испугом не отделался.
— Какие были симптомы?
— Поднялась высокая температура, затем сдал тест на ковид — он оказался положительным. Изначально пытались вылечиться в домашних условиях с антибиотикам и таблетками, которые прописал доктор. Но вскоре всё же потребовалась госпитализация.
— Что потом?
— Девять дней у меня держалась температура в районе 39 градусов, затем в больнице её сбили, и всё пошло на улучшение. Мне кажется, все так или иначе переболеют. Но я всем желаю здоровья! Приятного в ковиде ничего нет…
— Как вам условия в больнице? Многие жалуются, что мест не хватает, больные в коридорах лежат…
— Лежащих больных в коридорах не видел, но загрузка была стопроцентная. В больнице вообще стараются долго не держать: пошёл на поправку, пришёл один отрицательный тест — выписывают и отправляют домой. Но я, конечно, многое повидал за неделю: как людей вывозили в реанимацию, морги… Никому не пожелаю попасть в такую ситуацию.
— Дома никого из родных не успели заразить?
— Нет, семья переболела ещё в сентябре. Дочка заболела, когда я был в командировке. Изолировался и некоторое время жил отдельно от семьи. В это же время переболели родители: отец в более лайтовой форме, а вот маме пришлось лечь в больницу.
— Не считаете себя магнитом, который притягивает скандалы?
— Мне нравится фраза: «Все мы судим одинаково, но
— Можно ли утверждать, что даже самый крутой судья столкнётся со скандалом?
— Если вы мне назовёте судью, который чистенько и гладенько отсудил… Я, например, такого не знаю. Ошибки — неизбежный процесс и часть игры. Меньше внимания уделяется, например, ошибкам футболистов, но
— Почему в других видах спорта судьи меньше ошибаются?
— Почему вы считаете, что там судьи меньше ошибаются? В теннисе, например, тоже есть ошибки. Но у них есть система, которая определяет: попал мяч в площадку или ушёл в аут. В Нижнем Новгороде я посещаю матчи «Торпедо» в КХЛ — там судьи тоже ошибаются: засчитывают неправильные голы или голы из офсайда. Не считаю, что в футболе больше ошибок. Может быть, футбол номер один, и основная часть мирового населения больше следит за ним? Футбол больше освещается СМИ и, как следствие, ошибки больше на слуху и на виду.
— Не вспомню, чтобы в любом другом виде спорта говорили, что главным героем матча стал судья. В футболе, например, это уже норма.
— Знаю, что, например, в КХЛ довольно жёсткое наказание за обсуждение судейских ошибок — штраф в размере 300 тысяч рублей, а во второй раз этот штраф удваивается или даже утраивается. В хоккее
— Вы за то, чтобы вернуть штрафы?
— Вспомните, у нас были случаи, когда говорили: «Выписывайте мне штраф, но я всё равно скажу всё, что захочу». Мне кажется, комментировать и рассуждать о судействе должны люди, которые разбираются и знают элементарные правила. А получается так, что любой человек, который толком даже в футбол не играл, обсуждает судейство. Иногда они вовсе не стесняются в выражениях. К сожалению, штрафы — это не панацея.
— Наверняка слышали, как комментаторы рассуждают о судействе. Что скажете?
— Комментаторам проводят семинары, объясняют тонкости работы VAR, правила игры рукой, рассказывают новшества, трактовки. Иногда смотришь телевизор и удивляешься, что на ровном месте комментатор поджигает тему, которая выеденного яйца не стоит. Затем эту тему подхватывают другие журналисты и получается такой большой ком.
— Вы сказали, что посещаете матчи хоккейного «Торпедо». Как давно?
— За хоккеем слежу с самого детства. Мы с друзьями вот уже несколько лет покупаем абонементы на матчи «Торпедо»: ходим и болеем за нашу команду. Со своей стороны переживаю за судей, там даже есть некоторые знакомые ребята. Мы постоянно общаемся: они мне задают вопросы по футболу, я — по хоккею. Вспомнилась ситуация: в одном из матчей игрок команды гостей бросил по воротам, шайба, как нам показалось, угодила в штангу, спустя 30 секунд пошла атака в другие ворота — забили гол и счёт стал 2:0. Судья пошёл смотреть видеопросмотр. И что вы думаете? Оказалось, что в ситуации, когда была якобы штанга, шайба
— Какой последний матч посетили?
— Перед Новым годом ходили на «Торпедо» — «Локомотив» — наши победили 6:5. С соседями из Ярославля вообще всегда интересные матчи получаются:
— За футбольным «Нижним Новгородом» следите? Команда собирается в РПЛ…
— Да, когда нахожусь в Нижнем, посещаю матчи. Надеюсь, что в этом году наш клуб выполнит задачу и выйдет в РПЛ.
— Если после завершения карьеры «Нижний Новгород» предложит вам стать начальником команды, согласитесь? Яркий пример — Сухина и «Локомотив».
— Даже не задумывался об этом. Знаю точно, что после завершения карьеры, конечно, хотелось бы остаться в футболе. Но на данный момент сконцентрирован на судействе и, пока есть силы, буду заниматься любимым делом.
— Вы уже сказали, что, если «Нижний» выйдет в РПЛ, то у вас будет на одно назначение в туре меньше по географическому принципу. Сегодня Виктор Кашшаи допустил полную отмену географического принципа для судей в ближайшее время. Обрадуетесь, если это произойдёт?
— Не думаю, что судье из Нижнего дадут обслуживать матч футбольного клуба «Нижний Новгород». Но, если честно, ничего плохого в том, что, например, московский арбитр судит московскую команду, не вижу. Например, мы привыкли, что матч московской и петербургской команды обслуживают судьи из регионов. Может быть, наши фамилии на этих матчах уже сильно примелькались, и отмена географического принципа была бы нам только в помощь.
— Бывает такое, что перед игрой чувствуете, что сегодня будет
— Бывает так, что утром проснулся и такое чутьишко: сегодня точно отсужу без ошибок. А есть дни, когда к обеду
— Арбитры суеверные?
— Футболисты, например, на поле заходят с правой ноги, вратари целуют и гладят штанги. Думаю, большинство из арбитров, как и многие футболисты, суеверные.
— У вас есть
— Наверное, постучать по дереву перед выходом на поле.
— Перед тем, как выйти на игру, вы стучите по дереву?
— Да, мы присаживаемся всей бригадой, стучим три раза по дереву и идём на построение команд.
— Вы сказали, что часто судите команды из Москвы из
— Даже не команда, а стадион скорее.
— Какой?
— Стадион «Оренбурга». То ли аура там
— У вас есть общий чат между арбитрами в мессенджере?
— Да, Виктор Кашшаи, кстати, непосредственный участник чата. Например, в одном из матчей случилась
— Может в любой момент отправить, например, видеозапись спорного эпизода из АПЛ с объяснениями, как надо действовать в такой ситуации?
— Да. Похожий чат у нас есть и с VAR: Леонид Сергеевич Калошин, как и Виктор, присылает видео спорных моментов и спрашивает, как бы мы поступили в этой ситуации — обсуждаем в режиме реального времени.
— В соцсетях вас и ваших коллег обвиняют в коррупции, предвзятости в играх «Зенита». Что ответите?
— Ситуация сложилась так, что мне приходится постоянно судить Питер и Москву. Тот факт, что при мне «Зенит» побеждает — это обыкновенное стечение обстоятельств. Есть и другой пример: «Спартак», например, не проигрывает, если матч обслуживает Серёга Лапочкин. А он, между прочим, из
— Как относитесь к тому, что вас называют «судьёй «Зенита»?
— Спокойно.
— Вы вообще об этом слышали?
— Конечно. Исходя из этой логики, Лапочкин — спартаковский судья, я — зенитовский (смеётся). Если без шуток, просто стараюсь не обращать на это внимание. Вот и всё. Если всем объяснять, что ты не индюк, то устанешь это делать.
— Матчи с участием «Зенита» вы обслуживали 36 раз — больше остальных команд. Просто совпадение?
— Ну, не я же себя назначал на эти матчи. Условно, у меня за карьеру 170−180 игр и 36 матчей с участием «Зенита» — это не такая большая цифра.
— Между собой можете пошутить на такие темы?
— Конечно! Недавно, например, вышла песня знаменитого болельщика «Спартака» Назарова: мы посмеялись, поржали. Сейчас ходим семь питерцев и я — вместе ужинаем, обедаем, ходим в гости к друг другу (смеётся). Да и в «Инстаграме» таких видео полно.
— У вас есть страница в «Инстаграме»? Или вы «серый» пользователь?
— Да, скорее я отношусь к «серым» пользователям. Вы поймите, болельщики, как правило, своё негодование после матча выплёскивают на страницах соцсетей. Стараемся не использовать ни «Одноклассники», ни «Вконтакте», ни «Инстаграм». Вниманием и так не обделены. Прошлой весной, например, продолжительное время не судил ни «Спартак», ни «Зенит»… Сидишь себе тихо, никого не трогаешь, вдруг про тебя
— Как относитесь к таким людям? С улыбкой?
— Приятно, конечно, что про тебя знают богатейшие люди страны. Но поймите, никто не хочет специально
— Вспомните самую запоминающуюся встречу с болельщиками?
— Летел из Краснодара после матча местной команды против «Спартака», в самолёте болельщики столичной команды узнали и начали шутить: «О, это же Вилков, давайте выкинем его из самолёта». Хорошо, что это был ночной полёт, мы летели около 2:30 ночи, все быстро уснули, а в пять утра, когда приземлились в Москве, я
— Когда на вас так реагируют, отвечаете? Или делаете вид, будто ничего не происходит?
— Конечно, на провокации не стоит поддаваться. Зачем это нужно? Была ещё одна история: ехал домой из Казани после игры «Рубин» — «Спартак». Мне казалось, что в
— Когда мы придём к английскому формату, где судьи добираются отдельно от всех? Им же даже запрещено общаться с представителями команд.
— Насколько я знаю из СМИ, со следующего сезона клубы и руководство РФС планируют ввести систему, при которой судьи не будут пересекаться с представителями клубов. Например, прилетел в аэропорт, РФС или сторонняя организация бронирует отель, едешь на такси до гостиницы, на игру забирает микроавтобус и нет пересечения с клубом. Нормальная европейская практика, мы не против.
— Если возвращаться к болельщикам, есть такие, кто просит сфотографироваться или дать автограф?
— Да, такое часто бывает. В том же аэропорту или в
— Вспомните самый сложный матч в карьере?
— Все большие матчи и дерби — сложные. Например, «Зенит» — «Спартак» — это колоссальное напряжение как до игры, так и во время. Но иногда бывает так, что судья может сам этот матч усложнить или, наоборот, правильно принятыми решениями максимально упростить. Как правило, от большой игры все ждут сложную работу, а иногда она протекает тихо и спокойно. А бывает, например, играют середняки турнирной таблицы, а там такая бойня с множеством карточек… Вроде бы не ожидал, что будет такая сложная игра, а она в такую превращается.
— Испытываете ли дополнительное давление, обслуживая игры больших команд?
— К каждой игре готовимся одинаково, но сам ажиотаж и большой интерес со стороны болельщиков… В прессе начинают вспоминать работу судей: анализируют прошлый год, матчи десятилетней давности или, например, как арбитр судил эти команды по ходу сезона. Всё это нагнетается, что ли. Перед игрой чувствуется напряжение, оно
— Если переходить на футболистов, кто хуже всех ведёт себя на поле? Назовёте хоть одну фамилию?
— Мы готовимся к играм, анализируем, знаем практически всех футболистов, кроме, может быть, новичков. Знаем, от кого и что ожидать, да и на предматчевом инструктаже обсуждаем, что вот этот может вынести, второй с локоточками играет, а третий постоянно разговаривает. Разбираем манеру поведения тренеров, проговариваем с резервными, что вот это не допускай, а к этому вообще лучше не подходи и не провоцируй. Самый неприятный из футболистов был Вернблум из ЦСКА — это реально жди беды. Даже в простой игре мог поджечь, поругаться с судьёй, завести
— Самый проблемный тренер?
— Вы же видите, кто зачастую удаляется: Федотов, Тедеско, Мусаев — тройка лидеров, кто больше всех ругается. Нам на лекциях показывают, чтобы мы не позволяли такого поведения в свою сторону.
— Сёмин тоже был проблемным?
— Юрий Павлович отходчивый. Да, поругается, побегает в технической зоне, но быстро остывает, придёт и извинится за излишнюю эмоциональность. Тренер — это эмоции. Без эмоций, наверное, не бывает результата. Надо команду подзавести, дать импульс и толчок к более активным действиям — это тоже часть футбола. По себе знаю — я ведь работал детским тренером.
— Вы работали детским тренером?
— Да, закончил педагогический университет — у меня 17 лет педагогического стажа. Специализировался на мини-футболе: мои дети трижды становились бронзовыми призёрами первенства России. На мой взгляд, у меня была достаточно успешная тренерская деятельность.
— Как так получилось, что вы стали судить?
— Раньше играл в футбол, поступил в институт, параллельно с судейством тренировал детей. Когда попал в
— Вы в прошлом футболист. Удается ли играть в футбол на сборах? Много забиваете?
— Я, кстати, дважды лучший бомбардир турнира памяти Латышева — раньше в Москве был такой хороший турнир, когда в конце сезона собирались судьи со всего СНГ. Тогда чемпионат проходил по старой системе
— Кто из действующих арбитров лучше всех играет в футбол?
— У нас много бывших футболистов: Безбородов, Левников, Еськов. В принципе мы могли бы создать команду
— У вас такая работа, что вас ругают почти все. Как пережить это давление?
— Судить
— Естественный отбор?
— Да! Наверное, только ленивый не скажет
— Как относитесь к травле в социальных сетях? Задевает?
— Люди ведь хайпуют на этом. Завоёвывают популярность, новых подписчиков, увеличивают количество просмотров за наш счёт — это их право.
— Порой вас обвиняют в лишнем весе. Что можете ответить?
— У меня есть такая небольшая проблемка: постоянно нахожусь в борьбе с лишним весом. Такое прослеживается и у некоторых футболистов, когда быстро прилипает лишнее. Бывают периоды, когда немного поднабираешь, даже организм уже чувствует, что нужно оперативно избавляться от лишнего. Когда в хорошей форме, и двигаться, конечно же, легче. Проблема есть, я с ней борюсь.
— Судить в Грозном — сложно?
— Недавно читал интервью Семёнова, он сказал: «Все боятся Грозный, но там всё нормально, просто БТРы стоят». Ничего опасного я в этом не вижу. Да, БТРы стоят перед стадионом, проверяют машину, когда заезжаешь: сумки просят открыть — это нормальная проверка. В день игры можно спокойно погулять в парке рядом с отелем, можно пройтись и подышать, там красивые цветы. Грозный — очень красивый город: завораживающие площади, красивая мечеть, строят много очень высоких зданий.
— В Грозном вы себя чувствуете в безопасности и никакой тревоги нет?
— Всё так.
— Вы ведь судили тот легендарный матч Грозном, когда Рамзан Кадыров кричал в микрофон про «продажного судью»?
— Да, было такое.
— Часто вспоминаете тот самый матч?
— Это было так давно, что уже воспринимается как мем. Наверное, такие ситуации — это неотъемлемая часть судейской карьеры. У всех
— Было ли такое, что к вам, необязательно в Грозном, ломились в судейскую?
—
— Раз уж заговорили об эмоциях, не могу не спросить про ситуацию с избитым арбитром и Романом Широковым. Следили за этой темой? Что можете сказать об этой ситуации?
— Видел, конечно. Это не красит наш футбол. Не хочу вдаваться в подробности судебного процесса, но судьи, к сожалению, не защищены от подобных нападок. Случается подобное и на первенстве города, и на первенстве области: идут отстранения на длительные сроки и большие штрафы. Иногда бывает, что футболист с судьёй заключает мировую: сели, потрещали, извинились, пожали руки и чуть ли не лучшими друзьями остаются.
— Хватает ли судей для работы на матчах РПЛ? Учитывая отстранения, иногда получается совсем грустно.
— Сейчас Виктор Кашшаи делает некую ротацию:
— Почему оценки судьям нужно скрывать? Просто для чего? Болельщикам и журналистам хочется видеть больше прозрачности.
— Их и показывать не надо: если VAR вмешался — двойка. Может быть, будет неправильно публиковать оценки, потому что есть внутренние рейтинги и всё остальное. Болельщикам, комментаторам и журналистам давать лишний повод для оценки, наверное, не стоит.
— Если VAR вмешался — это всегда двойка?
— Если тебя зовёт VAR, значит ты уже совершил ошибку, тебе двойка. Условно: тебя зовут смотреть на пятой минуте — ты уже получил двойку. Дальше стараешься сконцентрироваться, сосредоточиться… Бывают такие ситуации, когда сложно, даже нереально увидеть руки, например, когда сильный удар, а
— Считаете ли вы правильным, что Суперкубок России должен судить лучший арбитр по итогам сезона?
— Наверное, это хорошая практика и бонус для арбитра, который стал лучшим. Может, не всегда получается задействовать лучшего арбитра
— Карасёв — лучший арбитр из России сейчас?
— Среди нас нельзя выделить
— В
— Мы же шагаем в ногу со временем: если это удачная практика в других чемпионатах, то почему бы у нас не использовать девушек на матчах
— Не удивитесь, если в конце сезона девушка получит назначение на матч РПЛ?
— Не удивлюсь. Давно об этом разговоры ходят.
— Почему ваша еврокарьера ограничивается квалификацией Лиги Европы? Лишний вес или квалификация арбитра мешает?
— Я уже третий сезон как без эмблемы ФИФА. Международные матчи не обслуживаю, если только в качестве резервного. Сложно ставить
— Как эту эмблему вернуть?
— У нас есть определённый лимит мест, судейский комитет в
— Почему?
— Есть молодые арбитры, которым надо дать шанс попасть туда и проявить себя. У нас, например, Павел Кукуян зашёл, пусть не супермолодой, но шанс ему даётся. У нас есть ребята, которые уже на подходе: не первый год судят
— С возобновлением сезона назначения судей будут регулироваться компьютером в тестовом режиме. Как вам новая система?
— Нам Виктор говорил об этом, но это пока пробная система. Мне кажется, всё равно необходимо будет использовать человеческий фактор. Например, чтобы матчи высокого уровня не попались новичкам.
— Как должен закончиться сезон, чтобы вы сказали: «Я доволен»?
— Не получать отрицательных оценок. Любой арбитр мечтает провести сезон без двоек, но в наших реалиях, наверное, это невозможно. Чем меньше отрицательных оценок, тем больше счастья. Если арбитр судит 29-й и 30-й туры и не получает назначения на переходные матчи — значит, сезон можно считать успешным.
— Какие цели преследуете в ближайшие пару лет?
— Качественно работать на матчах в качестве арбитра и на VAR, получать назначения на большие матчи, на финал Кубка. Знаете, это как некий наркотик, когда ты получаешь драйв от хорошо проведённого матча или статусного матча с хорошей оценкой. Цель — качественно работать от матча к матчу.
Салават Муртазин