«Фанаты “Спартака” хотели выкинуть меня из самолета». Редкое интервью с судьей Вилковым

У судьи Михаила Вилкова есть необычная способность — оказываться в эпицентре футбольных скандалов. Вот и в ноябре 2020 года нижегородский арбитр вновь попал в громкую историю и даже был отстранён на некоторое время от работы. Отбыв дисквалификацию, Вилков отправился на сборы судей в Сочи. Здесь, неподалёку от Черноморского побережья, арбитры готовились к возобновлению чемпионата. Изначально Михаил не горел желанием общаться с журналистами, но в предпоследний день всё же дал добро на интервью.

Из разговора с арбитром Вилковым вы узнаете:

• как переживал отстранение от судейства;

• почему попал в больницу;

• какие суеверия есть у арбитров;

• почему Слуцкий не любит арбитров;

• зачем созванивается с хоккейными судьями;

• как уходил от фанатов «Спартака», которые хотели выкинуть его из самолёта;

• как относится к ярлыку «зенитовский судья»;

• почему не судит международные матчи;

• как борется с лишним весом.



— Михаил, поздравляем вас с возвращением к работе. Как себя чувствуете?

— Всё отлично: отдохнул, поработал на сборах, теперь полон сил для продолжения чемпионата. Самое главное, что самочувствие в норме.



— Расскажите немного о сборах.

— Сбор, как обычно, проходит плодотворно: тренировки сочетаются с теоретическими занятиями. Очень хороший материал подготовил для нас департамент судейства и инспектирования: слушаем интересные лекции от старших товарищей, разбираем множество моментов с помощью видеозаписей как из нашего чемпионата, так и из европейских лиг. Не скажу, что происходит что-то необычное — рабочая обстановка. Но могу заверить, мы здесь точно не бездельничаем: у нас плотный график с утра до вечера, даже лишних пауз нет.

— Вчера все судьи сдавали важные тесты. Как прошло?

— Это привычное дело: мы знаем, что это за тест и как к нему готовиться. Тренер по физподготовке присылает нам программу с подробным описанием тренировок, а мы стараемся соблюдать данный тренировочный план.



— Все арбитры сдали нормативы?

— Да, все успешно сдали. Правда, два травмированных арбитра не бежали, но они пересдадут на сборах ФНЛ и ПФЛ.



— Буквально только что у вас закончилось собрание, которое суммарно длилось 8 часов. Тяжело усидеть до конца?

— Под вечер, конечно, концентрация внимания немного снижается, но это один из этапов подготовки к возобновлению чемпионата: судья должен быть сконцентрированным всегда — 24 часа в сутки. Между лекциями у нас есть перерывы, мы выходим на улицу, чтобы проветрить мозги, затем возвращаемся в аудиторию для обсуждения насущных тем.

Об отстранении от судейства Вилков узнал из газет

— Вспомните день, когда вас отстранили от судейства. Как это произошло?

— Об отстранении узнал из газет. Приятного мало, конечно. Хотя это было ожидаемо: совершил ошибку — получи наказание. Сразу же после игры «Краснодар» — «Рубин» осознавал, что мы ошиблись и за это придётся нести наказание. Как раз из газет и узнал, что меня отстранили от матчей до конца 2020 года. Надо достойно принимать свои ошибки и своё наказание. Как раз было время всё это переосмыслить и понять природу этой ошибки.



— Эпизод, из-за которого вас отстранили — катящийся мяч в матче «Краснодар» — «Рубин». Что чувствовали, когда принимали решение нарушить протокол VAR и вернуться к повтору после возобновления игры?

— Даже не знаю, как передать эти ощущения. Мягко говоря, приятного мало. Осознание того, что произошло что-то не то, пришло ещё в перерыве. Сложно объяснить.

— Когда поняли, что грядёт неизбежное и вас могут серьёзно наказать?

— Буквально через пару часов. После игры, как обычно, команды приходят подписывать электронный протокол: приносят код или же передают его через делегата. Но представителя «Рубина» не было около двух часов, затем нас оповестили, что они будут подавать протест.



— Если не прислали код, значит будут подавать протест?

— Да, если пароль отдают, значит протокол подписан. Но в тот день этого не было.



— Что чувствовали в тот момент?

— Исключительно расстройство. Я для себя эту страницу уже перевернул, и не хочется возвращаться. Ребятам каждый раз напоминаю: «Не торопитесь. Лучше возьмите паузу».



— Видели слова Слуцкого после матча? За прессой вообще следите?

— До игры стараемся меньше читать прессу, чтобы не отвлекаться. А так, конечно, мониторим газеты и спортивные издания в интернете. Что касается слов Слуцкого, я их не видел. Знаю, что Леонид Викторович недолюбливает нашего брата. Может быть, у него исторически сложилась антипатия к судьям, поэтому он так бурно реагирует.

— Вы ведь признали ошибку, но не сразу?

— Можно и так сказать.



— Что мешало сделать это раньше?

— Есть этический момент, по которому я не могу распространяться о том, что происходило на заседаниях КДК. Хотелось бы оставить этот процесс внутри меня — не для общественности. Это дела минувших дней. Не хотелось бы заново поднимать всю эту волну.



— Ашот Хачатурянц заявил, что после вашей лжи испытывает огорчение и разочарование…

— Ашот Рафаилович, конечно, очень расстроился. Кому будет приятно, что такие ситуации вообще случаются?

— Вы проходили процедуру полиграфа?

— Нет.



— Можете объяснить, почему?

— Видимо, это было не нужно.



— Вас вообще за всю карьеру проверяли на детекторе лжи?

— Нет.

Будни отстранённого судьи: коронавирус и больница, встреча с Хачатурянцом

— Чем занимались в период отстранения?

— От футбола всё равно никуда не деться: тренировался, просматривал матчи, уделял больше времени федерации футбола и мини-футбола в родной Нижегородской области… Так как я многодетный отец, проводил время с семьей. Не лежал на диване, но и скучать не приходилось. Конечно, приятного мало, когда ты находишься дома, а твои коллеги бегают по зелёной травке… Было завидно.



— Много коллег поддержало после отстранения?

— Да, ребята, звонили, поддерживали, чтобы не падал духом.



— Приятно было?

— Конечно. Даже будучи отстранённым, старался быть в теме, созванивались постоянно. Например, случаются какие-то непонятные моменты, звонишь и спрашиваешь, что там и как.



— Как и когда узнали, что возвращаетесь?

— В декабре позвонил Виктор (Кашшаи. — Прим. «Чемпионата»), сказал, чтобы я серьёзно готовился, так как в новом году буду в списке судей РПЛ. Предполагал, что моё отстранение не должно затянуться на длительный срок — я был готов к работе и возобновлению сезона.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9bba68921a6770ad05bf" data-vnd="9bba68921a6770ad05bf" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9bba68921a6770ad05bf" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— Если Виктор звонил вам в декабре, то с тех пор прошло два месяца. Чем занимались всё это время?

— Мы стараемся поддерживать форму круглый год, даже в отпуске проводим тренировки. Уже 2—3 января начал жёсткую подготовку к сборам. В январе встречались с Ашотом Рафаиловичем (Хачатурянцом. — Прим. «Чемпионата»), поговорили чисто по-человечески. Он стал больше индивидуально общаться с судьями: пытается понять нас изнутри — это хорошая практика. Руководитель старается быть внутри коллектива и понимать нас как людей, что у нас на душе. По известным причинам я отдохнул больше остальных, но так получилось, что в этот период переболел коронавирусом.



— В лёгкой форме?

— Не совсем, неделю пришлось пролежать в больнице. К сожалению, одним лишь лёгким испугом не отделался.



— Какие были симптомы?

— Поднялась высокая температура, затем сдал тест на ковид — он оказался положительным. Изначально пытались вылечиться в домашних условиях с антибиотикам и таблетками, которые прописал доктор. Но вскоре всё же потребовалась госпитализация.



— Что потом?

— Девять дней у меня держалась температура в районе 39 градусов, затем в больнице её сбили, и всё пошло на улучшение. Мне кажется, все так или иначе переболеют. Но я всем желаю здоровья! Приятного в ковиде ничего нет…



— Как вам условия в больнице? Многие жалуются, что мест не хватает, больные в коридорах лежат…

— Лежащих больных в коридорах не видел, но загрузка была стопроцентная. В больнице вообще стараются долго не держать: пошёл на поправку, пришёл один отрицательный тест — выписывают и отправляют домой. Но я, конечно, многое повидал за неделю: как людей вывозили в реанимацию, морги… Никому не пожелаю попасть в такую ситуацию.



— Дома никого из родных не успели заразить?

— Нет, семья переболела ещё в сентябре. Дочка заболела, когда я был в командировке. Изолировался и некоторое время жил отдельно от семьи. В это же время переболели родители: отец в более лайтовой форме, а вот маме пришлось лечь в больницу.

Магнит, притягивающий скандалы

— Не считаете себя магнитом, который притягивает скандалы?

— Мне нравится фраза: «Все мы судим одинаково, но кому-то везёт больше, другому — чуть меньше». Бывает, что один арбитр обслуживает больше больших матчей, другой судит менее масштабные матчи. С учётом моей нестоличной и непитерской прописки мне частенько достаются противостояния Санкт-Петербурга и Москвы… Но я не первый год в судействе, поэтому спокойно к этому отношусь, да и критику, порой обоснованную, воспринимаю. Иногда случаются моменты, которые могут обсуждать неделями, но так и не достичь консенсуса: прав судья или нет. Но как бы ты ни поступил — в любом случае найдутся недовольные. Это наша жизнь, и от этого никуда не денешься. Нет такого судьи, который за всю карьеру отсудил бы все игры без двоек.

— Можно ли утверждать, что даже самый крутой судья столкнётся со скандалом?

— Если вы мне назовёте судью, который чистенько и гладенько отсудил… Я, например, такого не знаю. Ошибки — неизбежный процесс и часть игры. Меньше внимания уделяется, например, ошибкам футболистов, но как-то всё это не очень сильно освещается. Арбитр — человек, от которого зависит судьба матча. Все ждут, что он отсудит без ошибок, но опять же — это человеческий фактор и неизбежный процесс. В своей жизни ошибаются и водители автомобиля… Да и можно найти полно таких примеров из других самых разнообразных профессий — это обычный и нормальный человеческий фактор. Руководители клубов, например, покупают футболиста, который не подходит команде — тоже часть футбола. Конечно, мы стараемся минимизировать ошибки. Сейчас нам приходит на помощь VAR, но никто специально ошибаться не будет.



— Почему в других видах спорта судьи меньше ошибаются?

— Почему вы считаете, что там судьи меньше ошибаются? В теннисе, например, тоже есть ошибки. Но у них есть система, которая определяет: попал мяч в площадку или ушёл в аут. В Нижнем Новгороде я посещаю матчи «Торпедо» в КХЛ — там судьи тоже ошибаются: засчитывают неправильные голы или голы из офсайда. Не считаю, что в футболе больше ошибок. Может быть, футбол номер один, и основная часть мирового населения больше следит за ним? Футбол больше освещается СМИ и, как следствие, ошибки больше на слуху и на виду.



— Не вспомню, чтобы в любом другом виде спорта говорили, что главным героем матча стал судья. В футболе, например, это уже норма.

— Знаю, что, например, в КХЛ довольно жёсткое наказание за обсуждение судейских ошибок — штраф в размере 300 тысяч рублей, а во второй раз этот штраф удваивается или даже утраивается. В хоккее из-за крупных штрафов меньше обсуждают судейство. У нас в футболе в какой-то период вводились такие штрафы, но сейчас такого нет. Тема не запретна, поэтому обсуждается повсеместно. Журналистам нет смысла писать о том, что судья хорошо отсудил, принимал правильное решение. Наоборот, нужно жареное, чтобы народ читал и кликал.



— Вы за то, чтобы вернуть штрафы?

— Вспомните, у нас были случаи, когда говорили: «Выписывайте мне штраф, но я всё равно скажу всё, что захочу». Мне кажется, комментировать и рассуждать о судействе должны люди, которые разбираются и знают элементарные правила. А получается так, что любой человек, который толком даже в футбол не играл, обсуждает судейство. Иногда они вовсе не стесняются в выражениях. К сожалению, штрафы — это не панацея.



— Наверняка слышали, как комментаторы рассуждают о судействе. Что скажете?

— Комментаторам проводят семинары, объясняют тонкости работы VAR, правила игры рукой, рассказывают новшества, трактовки. Иногда смотришь телевизор и удивляешься, что на ровном месте комментатор поджигает тему, которая выеденного яйца не стоит. Затем эту тему подхватывают другие журналисты и получается такой большой ком.

Давний фанат ХК «Торпедо». Созвоны с хоккейными судьями

— Вы сказали, что посещаете матчи хоккейного «Торпедо». Как давно?

— За хоккеем слежу с самого детства. Мы с друзьями вот уже несколько лет покупаем абонементы на матчи «Торпедо»: ходим и болеем за нашу команду. Со своей стороны переживаю за судей, там даже есть некоторые знакомые ребята. Мы постоянно общаемся: они мне задают вопросы по футболу, я — по хоккею. Вспомнилась ситуация: в одном из матчей игрок команды гостей бросил по воротам, шайба, как нам показалось, угодила в штангу, спустя 30 секунд пошла атака в другие ворота — забили гол и счёт стал 2:0. Судья пошёл смотреть видеопросмотр. И что вы думаете? Оказалось, что в ситуации, когда была якобы штанга, шайба влетела-таки в ворота. В итоге второй гол отменяют, а первый, где была штанга, засчитывают. Вместо 2:0 счёт стал 1:1. Вот по таким моментам звоню ребятам и спрашиваю, как там и что.



— Какой последний матч посетили?

— Перед Новым годом ходили на «Торпедо» — «Локомотив» — наши победили 6:5. С соседями из Ярославля вообще всегда интересные матчи получаются: два-три года назад летели 2:5, но в итоге дали камбэк и одержали победу со счётом 6:5 — от таких матчей болельщик кайфует.



— За футбольным «Нижним Новгородом» следите? Команда собирается в РПЛ…

— Да, когда нахожусь в Нижнем, посещаю матчи. Надеюсь, что в этом году наш клуб выполнит задачу и выйдет в РПЛ. Всё-таки большое наследие ЧМ в виде красавца-стадиона. У нас проводили Суперкубок — был аншлаг. Когда после ЧМ «Нижний» начал здесь играть, то собиралось большое количество зрителей. Даже «Тамбов» одно время у нас играл, но, к сожалению, это совпало с пандемией, власти приняли решение играть без зрителей. Думаю, на матчи РПЛ приходило бы большое количество людей. У нас в городе любят футбол. Как для судьи для меня, наверное, меня выход «Нижнего» — не очень хорошо: это минус одна игра в каждом туре, куда тебя могут назначить из-за географического принципа. Тем не менее ждём выхода «Нижнего» в Премьер-Лигу.



— Если после завершения карьеры «Нижний Новгород» предложит вам стать начальником команды, согласитесь? Яркий пример — Сухина и «Локомотив».

— Даже не задумывался об этом. Знаю точно, что после завершения карьеры, конечно, хотелось бы остаться в футболе. Но на данный момент сконцентрирован на судействе и, пока есть силы, буду заниматься любимым делом.

— Вы уже сказали, что, если «Нижний» выйдет в РПЛ, то у вас будет на одно назначение в туре меньше по географическому принципу. Сегодня Виктор Кашшаи допустил полную отмену географического принципа для судей в ближайшее время. Обрадуетесь, если это произойдёт?

— Не думаю, что судье из Нижнего дадут обслуживать матч футбольного клуба «Нижний Новгород». Но, если честно, ничего плохого в том, что, например, московский арбитр судит московскую команду, не вижу. Например, мы привыкли, что матч московской и петербургской команды обслуживают судьи из регионов. Может быть, наши фамилии на этих матчах уже сильно примелькались, и отмена географического принципа была бы нам только в помощь.

Суеверные арбитры. Проклятый стадион

— Бывает такое, что перед игрой чувствуете, что сегодня будет что-то не так?

— Бывает так, что утром проснулся и такое чутьишко: сегодня точно отсужу без ошибок. А есть дни, когда к обеду какая-то тревога или переживание… Конечно, стараешься эти мысли гнать от себя, но вот это шестое чувство подсказывает тебе, что надо быть более сконцентрированным и внимательным. Знаете, это как люди чувствуют что-то… Например, почувствовал неладное и решил не лететь, а этот самолет вскоре упал… Таких историй ведь полно.



— Арбитры суеверные?

— Футболисты, например, на поле заходят с правой ноги, вратари целуют и гладят штанги. Думаю, большинство из арбитров, как и многие футболисты, суеверные.

— У вас есть какие-то приметы?

— Наверное, постучать по дереву перед выходом на поле.



— Перед тем, как выйти на игру, вы стучите по дереву?

— Да, мы присаживаемся всей бригадой, стучим три раза по дереву и идём на построение команд.



— Вы сказали, что часто судите команды из Москвы из Санкт-Петербурга. Есть такая команда, которую не любите судить?

— Даже не команда, а стадион скорее.



— Какой?

— Стадион «Оренбурга». То ли аура там какая-то, то ли поле… Но складывается ощущение, будто оно меньше. В Оренбурге постоянно происходят какие-то непонятные ситуации, многие судьи там допускают ошибки. Может быть, колдун сидит и мешает (смеётся). У нас даже есть шутка такая: «В Оренбурге вечно что-то прилипает». Мне кажется, каждый арбитр Премьер-Лиги там ошибался.



— У вас есть общий чат между арбитрами в мессенджере?

— Да, Виктор Кашшаи, кстати, непосредственный участник чата. Например, в одном из матчей случилась какая-то спорная ситуация, это может быть абсолютно любой матч из любой лиги, он сразу же присылает видео момента и рассказывает, как надо поступить в той или иной ситуации…



— Может в любой момент отправить, например, видеозапись спорного эпизода из АПЛ с объяснениями, как надо действовать в такой ситуации?

— Да. Похожий чат у нас есть и с VAR: Леонид Сергеевич Калошин, как и Виктор, присылает видео спорных моментов и спрашивает, как бы мы поступили в этой ситуации — обсуждаем в режиме реального времени.

Хейт в соцсетях. «Зенитовский» судья?

— В соцсетях вас и ваших коллег обвиняют в коррупции, предвзятости в играх «Зенита». Что ответите?

— Ситуация сложилась так, что мне приходится постоянно судить Питер и Москву. Тот факт, что при мне «Зенит» побеждает — это обыкновенное стечение обстоятельств. Есть и другой пример: «Спартак», например, не проигрывает, если матч обслуживает Серёга Лапочкин. А он, между прочим, из Санкт-Петербурга. Какие могут быть вопросы? У нас даже шутка есть: Лапочкин поехал судить «Спартак», значит, сегодня они не проиграют. В этом не нужно искать подвоха и заговора. У меня с условной «Уфой» могут быть плохие статистические отношения. Но, опять же, на клубы из регионов меньше внимания.



— Как относитесь к тому, что вас называют «судьёй «Зенита»?

— Спокойно.



— Вы вообще об этом слышали?

— Конечно. Исходя из этой логики, Лапочкин — спартаковский судья, я — зенитовский (смеётся). Если без шуток, просто стараюсь не обращать на это внимание. Вот и всё. Если всем объяснять, что ты не индюк, то устанешь это делать.

— Матчи с участием «Зенита» вы обслуживали 36 раз — больше остальных команд. Просто совпадение?

— Ну, не я же себя назначал на эти матчи. Условно, у меня за карьеру 170−180 игр и 36 матчей с участием «Зенита» — это не такая большая цифра.



— Между собой можете пошутить на такие темы?

— Конечно! Недавно, например, вышла песня знаменитого болельщика «Спартака» Назарова: мы посмеялись, поржали. Сейчас ходим семь питерцев и я — вместе ужинаем, обедаем, ходим в гости к друг другу (смеётся). Да и в «Инстаграме» таких видео полно.

— У вас есть страница в «Инстаграме»? Или вы «серый» пользователь?

— Да, скорее я отношусь к «серым» пользователям. Вы поймите, болельщики, как правило, своё негодование после матча выплёскивают на страницах соцсетей. Стараемся не использовать ни «Одноклассники», ни «Вконтакте», ни «Инстаграм». Вниманием и так не обделены. Прошлой весной, например, продолжительное время не судил ни «Спартак», ни «Зенит»… Сидишь себе тихо, никого не трогаешь, вдруг про тебя какие-нибудь миллиардеры начинают говорить: мол, на матч можно не выходить, если Вилкова назначат (смеётся).



— Как относитесь к таким людям? С улыбкой?

— Приятно, конечно, что про тебя знают богатейшие люди страны. Но поймите, никто не хочет специально кого-то обидеть или ещё что-то. У меня бывали другие случаи — натыкался на фанатов…



— Вспомните самую запоминающуюся встречу с болельщиками?

— Летел из Краснодара после матча местной команды против «Спартака», в самолёте болельщики столичной команды узнали и начали шутить: «О, это же Вилков, давайте выкинем его из самолёта». Хорошо, что это был ночной полёт, мы летели около 2:30 ночи, все быстро уснули, а в пять утра, когда приземлились в Москве, я быстро-быстро ушёл на пересадку на другой рейс в Нижний Новгород, пока ещё не успели проснуться болельщики.

— Когда на вас так реагируют, отвечаете? Или делаете вид, будто ничего не происходит?

— Конечно, на провокации не стоит поддаваться. Зачем это нужно? Была ещё одна история: ехал домой из Казани после игры «Рубин» — «Спартак». Мне казалось, что в вагоне-купе, где 36 мест, ехало 60 человек — это были болельщики «Спартака» из близлежащих регионов. Пока проводница проверяла документы, несколько зайцев разбежались по вагонам… Была интересная ситуация, когда начальник поезда хотел высадить болельщиков за какие-то шалости, но руководитель фанатского движения строго-настрого запретил ему это делать. Сказал: «Снимешь одного, остановим поезд, и он дальше не пойдёт», но всё тогда мирно решилось, и все благополучно добрались до дома.



— Когда мы придём к английскому формату, где судьи добираются отдельно от всех? Им же даже запрещено общаться с представителями команд.

— Насколько я знаю из СМИ, со следующего сезона клубы и руководство РФС планируют ввести систему, при которой судьи не будут пересекаться с представителями клубов. Например, прилетел в аэропорт, РФС или сторонняя организация бронирует отель, едешь на такси до гостиницы, на игру забирает микроавтобус и нет пересечения с клубом. Нормальная европейская практика, мы не против.



— Если возвращаться к болельщикам, есть такие, кто просит сфотографироваться или дать автограф?

— Да, такое часто бывает. В том же аэропорту или в каком-то городе… В Туле молодые мальчишки после игры ждут судей, чтобы получить памятные сувениры в виде карточек, свистков или монеток. Когда отправляют в Тулу, то с запасом берёшь с собой свистки или набор карточек. В Волгограде ребята программки собирают, просят, например, из Нижнего Новгорода привезти — это нормальная практика.

Самый сложный матч в карьере. Работа детским тренером

— Вспомните самый сложный матч в карьере?

— Все большие матчи и дерби — сложные. Например, «Зенит» — «Спартак» — это колоссальное напряжение как до игры, так и во время. Но иногда бывает так, что судья может сам этот матч усложнить или, наоборот, правильно принятыми решениями максимально упростить. Как правило, от большой игры все ждут сложную работу, а иногда она протекает тихо и спокойно. А бывает, например, играют середняки турнирной таблицы, а там такая бойня с множеством карточек… Вроде бы не ожидал, что будет такая сложная игра, а она в такую превращается.



— Испытываете ли дополнительное давление, обслуживая игры больших команд?

— К каждой игре готовимся одинаково, но сам ажиотаж и большой интерес со стороны болельщиков… В прессе начинают вспоминать работу судей: анализируют прошлый год, матчи десятилетней давности или, например, как арбитр судил эти команды по ходу сезона. Всё это нагнетается, что ли. Перед игрой чувствуется напряжение, оно как-то передаётся. Ты выходишь, и этот дух большого матча всё равно ощущается.



— Если переходить на футболистов, кто хуже всех ведёт себя на поле? Назовёте хоть одну фамилию?

— Мы готовимся к играм, анализируем, знаем практически всех футболистов, кроме, может быть, новичков. Знаем, от кого и что ожидать, да и на предматчевом инструктаже обсуждаем, что вот этот может вынести, второй с локоточками играет, а третий постоянно разговаривает. Разбираем манеру поведения тренеров, проговариваем с резервными, что вот это не допускай, а к этому вообще лучше не подходи и не провоцируй. Самый неприятный из футболистов был Вернблум из ЦСКА — это реально жди беды. Даже в простой игре мог поджечь, поругаться с судьёй, завести какой-нибудь конфликт, засадить как следует — очень проблемный человек для арбитра.

— Самый проблемный тренер?

— Вы же видите, кто зачастую удаляется: Федотов, Тедеско, Мусаев — тройка лидеров, кто больше всех ругается. Нам на лекциях показывают, чтобы мы не позволяли такого поведения в свою сторону.



— Сёмин тоже был проблемным?

— Юрий Павлович отходчивый. Да, поругается, побегает в технической зоне, но быстро остывает, придёт и извинится за излишнюю эмоциональность. Тренер — это эмоции. Без эмоций, наверное, не бывает результата. Надо команду подзавести, дать импульс и толчок к более активным действиям — это тоже часть футбола. По себе знаю — я ведь работал детским тренером.

— Вы работали детским тренером?

— Да, закончил педагогический университет — у меня 17 лет педагогического стажа. Специализировался на мини-футболе: мои дети трижды становились бронзовыми призёрами первенства России. На мой взгляд, у меня была достаточно успешная тренерская деятельность.



— Как так получилось, что вы стали судить?

— Раньше играл в футбол, поступил в институт, параллельно с судейством тренировал детей. Когда попал в Премьер-Лигу, понял, что совмещать нереально: уезжаешь на два-три дня, порой сборы… Дети не получали полного внимания от тренера. Решил, что надо выбрать: либо тренер, либо судья. Остановился на судействе. Знаете, из-за личного тренерского опыта я в некоторой степени понимаю тренеров, которые эмоционально себя ведут на скамейке. Сам подобным образом заводил и подбадривал ребят.



— Вы в прошлом футболист. Удается ли играть в футбол на сборах? Много забиваете?

— Я, кстати, дважды лучший бомбардир турнира памяти Латышева — раньше в Москве был такой хороший турнир, когда в конце сезона собирались судьи со всего СНГ. Тогда чемпионат проходил по старой системе весна-осень, где-то в ноябре-декабре мы собирались, награждали лучших арбитров высшей, первой и второй лиги. Играли в футбол, порой там были такие зарубы… Мне удалось дважды стать лучшим бомбардиром. Что касается футбола на сборах, сейчас стараемся не играть, потому что это довольно травмоопасное занятие. Были случаи, когда ещё действующий арбитр Коля Иванов получил серьёзную травму, Игорь Егоров получал повреждение. Стараемся не рисковать. С детьми, например, могу во дворе в дыр-дыр поиграть.



— Кто из действующих арбитров лучше всех играет в футбол?

— У нас много бывших футболистов: Безбородов, Левников, Еськов. В принципе мы могли бы создать команду где-нибудь на КФК и успешно там играть.

Проблемы с лишним весом

— У вас такая работа, что вас ругают почти все. Как пережить это давление?

— Судить Премьер-Лигу попадают люди исключительно сильные духом. Ранимые и эмоционально неустойчивые сходят с дистанции чуть раньше.



— Естественный отбор?

— Да! Наверное, только ленивый не скажет что-то в адрес судей. Зачастую, например, в спортбаре сидят люди, смотрят футбол… Футболистов никто не ругает, всё внимание на работе судьи: не дал карточку или штрафной… Такая же практика происходит и на хоккейных матчах. Сидишь на трибуне, при любом спорном моменте кричат нелицеприятные слова в адрес арбитров. Справляемся, стараемся конструктивную критику воспринимать нормально, а на какие-то более оскорбительные вещи не обращать внимания.



— Как относитесь к травле в социальных сетях? Задевает?

— Люди ведь хайпуют на этом. Завоёвывают популярность, новых подписчиков, увеличивают количество просмотров за наш счёт — это их право.



— Порой вас обвиняют в лишнем весе. Что можете ответить?

— У меня есть такая небольшая проблемка: постоянно нахожусь в борьбе с лишним весом. Такое прослеживается и у некоторых футболистов, когда быстро прилипает лишнее. Бывают периоды, когда немного поднабираешь, даже организм уже чувствует, что нужно оперативно избавляться от лишнего. Когда в хорошей форме, и двигаться, конечно же, легче. Проблема есть, я с ней борюсь.

Грозный и легендарный мем

— Судить в Грозном — сложно?

— Недавно читал интервью Семёнова, он сказал: «Все боятся Грозный, но там всё нормально, просто БТРы стоят». Ничего опасного я в этом не вижу. Да, БТРы стоят перед стадионом, проверяют машину, когда заезжаешь: сумки просят открыть — это нормальная проверка. В день игры можно спокойно погулять в парке рядом с отелем, можно пройтись и подышать, там красивые цветы. Грозный — очень красивый город: завораживающие площади, красивая мечеть, строят много очень высоких зданий.



— В Грозном вы себя чувствуете в безопасности и никакой тревоги нет?

— Всё так.

— Вы ведь судили тот легендарный матч Грозном, когда Рамзан Кадыров кричал в микрофон про «продажного судью»?

— Да, было такое.

— Часто вспоминаете тот самый матч?

— Это было так давно, что уже воспринимается как мем. Наверное, такие ситуации — это неотъемлемая часть судейской карьеры. У всех по-разному бывает, гладко никто не проходил: просто у кого-то громче, у кого-то тише. Я потом приезжал, мы много общались. Ну, оказался там этот микрофон и ничего страшного… Ситуация больше была раскручена и распиарена журналистами: подняли и понесли как снежный ком. Конфликт был исчерпан на следующий день.

— Было ли такое, что к вам, необязательно в Грозном, ломились в судейскую?

— Каких-то вопиющих случаев, например, с кулаками и драками не припомню. Приходили и руководители клубов, задавали вопросы. Да, бывали разговоры на повышенных тонах, но не более. Общались, люди понимали точку зрения арбитра и как-то эмоционально успокаивались после адекватного ответа. Другое дело, может, всё же не стоит сразу идти и выяснять отношения. Нужно взять паузу и чуть остыть — на эмоциях можно много лишнего наговорить, а это никому не надо.

— Раз уж заговорили об эмоциях, не могу не спросить про ситуацию с избитым арбитром и Романом Широковым. Следили за этой темой? Что можете сказать об этой ситуации?

— Видел, конечно. Это не красит наш футбол. Не хочу вдаваться в подробности судебного процесса, но судьи, к сожалению, не защищены от подобных нападок. Случается подобное и на первенстве города, и на первенстве области: идут отстранения на длительные сроки и большие штрафы. Иногда бывает, что футболист с судьёй заключает мировую: сели, потрещали, извинились, пожали руки и чуть ли не лучшими друзьями остаются.

Почему Вилков не обслуживает европейские матчи. Когда в РПЛ будут судить девушки

— Хватает ли судей для работы на матчах РПЛ? Учитывая отстранения, иногда получается совсем грустно.

— Сейчас Виктор Кашшаи делает некую ротацию: кого-то вниз, кого-то вверх. По требованиям ФИФА и УЕФА в списке должно быть 20 арбитров. Наверное, это то количество, которое необходимо для проведения чемпионата. Плюс ребята с лицензией VAR. Да, по ходу сезона было достаточно отстранений, но, опять же, отстранения — это неотъемлемая часть судейства. Например, судью отстранили на матч-два-три за одну ошибку. В таком случае почему футболиста, который при счёте 0:0 не попал в пустые ворота с пяти метров на последних минутах, не отправляют в запас на условные четыре матча? Понятно, что цена ошибки арбитра высока и за это приходится отбывать наказание. Но футболисты ошибаются не меньше нашего — правда, в прессе этому придаётся меньше огласки.

— Почему оценки судьям нужно скрывать? Просто для чего? Болельщикам и журналистам хочется видеть больше прозрачности.

— Их и показывать не надо: если VAR вмешался — двойка. Может быть, будет неправильно публиковать оценки, потому что есть внутренние рейтинги и всё остальное. Болельщикам, комментаторам и журналистам давать лишний повод для оценки, наверное, не стоит.

— Если VAR вмешался — это всегда двойка?

— Если тебя зовёт VAR, значит ты уже совершил ошибку, тебе двойка. Условно: тебя зовут смотреть на пятой минуте — ты уже получил двойку. Дальше стараешься сконцентрироваться, сосредоточиться… Бывают такие ситуации, когда сложно, даже нереально увидеть руки, например, когда сильный удар, а кто-то прыгает и стелется, рука чуть отставлена… — в таких ситуациях VAR всегда в помощь. У любого судьи, наверное, есть какое-то шестое чувство, когда он чувствует: что-то не то. Некоторые решения, например, инстинктивно принимаются: банальный пример — жёлтая карточка. Иногда бывает так, что что-то не то, но сделать ничего не можешь: боишься вынести какую-то санкцию, вдруг она окажется ошибочной.

— Считаете ли вы правильным, что Суперкубок России должен судить лучший арбитр по итогам сезона?

— Наверное, это хорошая практика и бонус для арбитра, который стал лучшим. Может, не всегда получается задействовать лучшего арбитра из-за географического принципа, но если лучшим стал судья из Санкт-Петербурга, а в Суперкубке играет «Зенит», то приходится искать другую кандидатуру. Может быть, именно по этой причине я и получил назначение в 2020 году на матч Суперкубка, хотя лучшим стал Влад Безбородов.

— Карасёв — лучший арбитр из России сейчас?

— Среди нас нельзя выделить кого-то и расставить на первое, второе и третье места. И Сергей Карасёв, и Влад Безбородов, и Кирилл Левников, и Сергей Иванов, и Виталий Мешков — арбитры высокого уровня. Поставить кого-то на первое место — субъективная точка зрения. Наверное, распределять их по местам будет не совсем этично с моей стороны.

— В топ-лигах появляются судьи-женщины. Считаете ли вы нужным допускать к работе в РПЛ девушек?

— Мы же шагаем в ногу со временем: если это удачная практика в других чемпионатах, то почему бы у нас не использовать девушек на матчах Премьер-Лиги и ФНЛ? Насколько я знаю, уже в этом году такая практика будет использоваться: девчонки едут на сбор ФНЛ. При успешной сдаче нормативов они могут получать назначения на матчи ФНЛ и работать резервными арбитрами в РПЛ. Если это уже опробовано в других странах, то почему нет? Нормальная практика.

— Не удивитесь, если в конце сезона девушка получит назначение на матч РПЛ?

— Не удивлюсь. Давно об этом разговоры ходят.

— Почему ваша еврокарьера ограничивается квалификацией Лиги Европы? Лишний вес или квалификация арбитра мешает?

— Я уже третий сезон как без эмблемы ФИФА. Международные матчи не обслуживаю, если только в качестве резервного. Сложно ставить какие-то задачи на международном уровне без эмблемы.

— Как эту эмблему вернуть?

— У нас есть определённый лимит мест, судейский комитет в октябре-ноябре каждого года решает, кого на текущий год рекомендовать. Как правило, те, кто был в списке ФИФА и по каким-либо причинам оттуда вышел — практически не возвращается.

— Почему?

— Есть молодые арбитры, которым надо дать шанс попасть туда и проявить себя. У нас, например, Павел Кукуян зашёл, пусть не супермолодой, но шанс ему даётся. У нас есть ребята, которые уже на подходе: не первый год судят Премьер-Лигу и имеют шанс в будущем попасть в лист ФИФА, проявить себя в международных матчах.

— С возобновлением сезона назначения судей будут регулироваться компьютером в тестовом режиме. Как вам новая система?

— Нам Виктор говорил об этом, но это пока пробная система. Мне кажется, всё равно необходимо будет использовать человеческий фактор. Например, чтобы матчи высокого уровня не попались новичкам.

— Как должен закончиться сезон, чтобы вы сказали: «Я доволен»?

— Не получать отрицательных оценок. Любой арбитр мечтает провести сезон без двоек, но в наших реалиях, наверное, это невозможно. Чем меньше отрицательных оценок, тем больше счастья. Если арбитр судит 29-й и 30-й туры и не получает назначения на переходные матчи — значит, сезон можно считать успешным.

— Какие цели преследуете в ближайшие пару лет?

— Качественно работать на матчах в качестве арбитра и на VAR, получать назначения на большие матчи, на финал Кубка. Знаете, это как некий наркотик, когда ты получаешь драйв от хорошо проведённого матча или статусного матча с хорошей оценкой. Цель — качественно работать от матча к матчу.