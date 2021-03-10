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17:40 (мск), источник: Югополис

​Назначен главный тренер Академии ФК «Краснодар»

Михаил Савостин будет совмещать работу с обязанностями спортивного директора.

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Источник: Югополис

Новым главным тренером Академии ФК «Краснодар» стал Михаил Савостин. Он будет совмещать работу с обязанностями спортивного директора.

В академии Михаил Савостин работает с 2010 года. Сначала Савостин тренировал юных футболистов в приморско-ахтарском филиале, а через год был назначен куратором сразу пяти филиалов. Еще через год Михаил Савостин стал администратором базовой школы, а в 2013 году перешел на аналогичную должность в академии. В 2017 году приступил к обязанностям спортивного директора.

Напомним, после разгромного поражения от «Спартака» в СМИ стали муссироваться слухи об отставке главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева. Однако гендиректор клуба Владимир Хашиг заявил, что наставника не уволят, даже если он проиграет все оставшиеся игры сезона РПЛ.

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