Назначен главный тренер Академии ФК «Краснодар»
Михаил Савостин будет совмещать работу с обязанностями спортивного директора.
Михаил Савостин будет совмещать работу с обязанностями спортивного директора.
Новым главным тренером Академии ФК «Краснодар» стал Михаил Савостин. Он будет совмещать работу с обязанностями спортивного директора.
В академии Михаил Савостин работает с 2010 года. Сначала Савостин тренировал юных футболистов в
Напомним, после разгромного поражения от «Спартака» в СМИ стали муссироваться слухи об отставке главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева. Однако гендиректор клуба Владимир Хашиг заявил, что наставника не уволят, даже если он проиграет все оставшиеся игры сезона РПЛ.