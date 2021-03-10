​Назначен главный тренер Академии ФК «Краснодар»

В академии Михаил Савостин работает с 2010 года. Сначала Савостин тренировал юных футболистов в приморско-ахтарском филиале, а через год был назначен куратором сразу пяти филиалов. Еще через год Михаил Савостин стал администратором базовой школы, а в 2013 году перешел на аналогичную должность в академии. В 2017 году приступил к обязанностям спортивного директора.