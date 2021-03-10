«Локомотив» уволил 23 сотрудника за фотографию в соцсетях
Московский «Локомотив» покинули более 20 человек, среди которых сотрудники отдела маркетинга,
Московский «Локомотив» покинули более 20 человек, среди которых сотрудники отдела маркетинга,
Причиной увольнения стала фотография, выложенная одним из сотрудников в соцсетях. На снимке 23 сотрудника клуба позируют в футболке с нецензурной надписью — фразой бывшего директора по внутренним коммуникациям «Локомотива» Николая Комарова, уволенного около недели назад. Все сотрудники, попавшие на фото, были вынуждены написать заявления об увольнении по собственному желанию.
В декабре пост генерального директора «Локомотива» покинул Василий Кикнадзе. Также из клуба ушёл председатель совета директоров Анатолий Мещеряков. Новым генеральным директором «Локомотива» стал Владимир Леонченко.