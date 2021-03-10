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19:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сергей Иванов будет судить матч «Динамо» — «Спартак»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 22-го тура Тинькофф РПЛ, сообщает сайт РФС.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Химки» — «Ростов»: судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Антон Кобзев; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Александр Гончар.

«Урал» — «Ротор»: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Алексей Лунев, Алексей Ширяев; резервный судья — Лаша Верулидзе; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Игорь Синер.

«Арсенал» — ЦСКА: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Роман Усачев, Алексей Стипиди; резервный судья — Анастасия Пустовойтова; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Денис Березнов; инспектор — Юрий Чеботарев.

«Зенит» — «Ахмат»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Арам Петросян, Владислав Назаров; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Эдуард Малый.

«Динамо» — «Спартак»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Алексей Сухой; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Дмитрий Чельцов; инспектор — Николай Иванов.

«Уфа» — «Рубин»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Александр Богданов; резервный судья — Артем Чистяков; ВАР — Станислав Васильев; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Сергей Французов.

«Тамбов» — «Краснодар»: судья — Павел Шадыханов; ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Рустам Мухтаров; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Егор Болховитин; инспектор — Юрий Баскаков.

«Локомотив» — «Сочи»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Алексей Воронцов; резервный судья — Артур Федоров; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Геннадий Куличенков.

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