В Казахстане утверждают, что переход Кутепова в «Астану» сорвался
Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов мог перейти в «Астану», утверждает
Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов мог перейти в «Астану», утверждает
Услуги 27-летнего защитника зимой были предложены «Астане». Кутепов нуждается в практике, главный тренер московского клуба Доменико Тедеско не балует его игровым временем.
При этом, «Спартак» не желает отдавать его в другой клуб РПЛ. Поэтому вариант с «Астаной» устраивал всех. Но трансфер сорвался, причины этого неизвестны.
В нынешнем сезоне 27-летний игрок обороны провел 9 матчей в РПЛ, иногда выходя даже на позицию нападающего.