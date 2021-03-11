Жена Мамаева объявила о разводе
Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, объявила о предстоящем разводе с футболистом. Об этом она сообщила в сторис на своей странице в социальной сети Instagram.
Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, объявила о предстоящем разводе с футболистом. Об этом она сообщила в сторис на своей странице в социальной сети Instagram.
По словам Мамаевой, супруги расстаются по обоюдному согласию «мирно и без скандалов». Она заявила, что не намерена претендовать на имущество и алименты, а также разрешит мужу видеться с детьми «в любое время дня и ночи».
Представлять супругов в суде будут адвокаты. Таким образом Павлу и Алане не придется посещать заседания и привлекать внимание прессы, уточнила позже в сторис Мамаева.
Ранее сообщалось о госпитализации Мамаевой
Мамаевы поженились в 2013 году. У пары растет дочь Алиса.