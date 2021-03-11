Жена Мамаева объявила о разводе

По словам Мамаевой, супруги расстаются по обоюдному согласию «мирно и без скандалов». Она заявила, что не намерена претендовать на имущество и алименты, а также разрешит мужу видеться с детьми «в любое время дня и ночи».

Представлять супругов в суде будут адвокаты. Таким образом Павлу и Алане не придется посещать заседания и привлекать внимание прессы, уточнила позже в сторис Мамаева.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2a43e2b7116113de48ae" data-vnd="2a43e2b7116113de48ae" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2a43e2b7116113de48ae" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее сообщалось о госпитализации Мамаевой из-за приема 40 таблеток снотворного. После этого супруга футболиста опровергла информацию о госпитализации и попытке самоубийства. При этом ранее она обвинила мужа в измене и показала фото его любовницы, с которой футболист якобы изменил ей на сборах «Ростова» в Испании.