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13:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Жена Мамаева объявила о разводе

Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, объявила о предстоящем разводе с футболистом. Об этом она сообщила в сторис на своей странице в социальной сети Instagram.

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Источник: РИА "Новости"

По словам Мамаевой, супруги расстаются по обоюдному согласию «мирно и без скандалов». Она заявила, что не намерена претендовать на имущество и алименты, а также разрешит мужу видеться с детьми «в любое время дня и ночи».

Представлять супругов в суде будут адвокаты. Таким образом Павлу и Алане не придется посещать заседания и привлекать внимание прессы, уточнила позже в сторис Мамаева.

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Ранее сообщалось о госпитализации Мамаевой из-за приема 40 таблеток снотворного. После этого супруга футболиста опровергла информацию о госпитализации и попытке самоубийства. При этом ранее она обвинила мужа в измене и показала фото его любовницы, с которой футболист якобы изменил ей на сборах «Ростова» в Испании.

Мамаевы поженились в 2013 году. У пары растет дочь Алиса.

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