КДК дисквалифицировал Никиту Бурмистрова на два матча

В 21-м туре было два прямых удаления. Полузащитник «Уфы» Парфе Бизоза покинул поле на 14-й минуте матча с екатеринбургским «Уралом» (0:0). Бурмистров, выйдя на замену на 85-й минуте, был удален в компенсированное время встречи с «Ростовом» (0:0).