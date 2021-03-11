КДК дисквалифицировал Никиту Бурмистрова на два матча
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Василий
В 21-м туре было два прямых удаления. Полузащитник «Уфы» Парфе Бизоза покинул поле на 14-й минуте матча с екатеринбургским «Уралом» (0:0). Бурмистров, выйдя на замену на 85-й минуте, был удален в компенсированное время встречи с «Ростовом» (0:0).
«Было принято решение не применять к футболисту Бизоза дополнительной дисквалификации, помимо автоматической. Соответственно, он пропустит одну игру. Было принято решение дисквалифицировать Бурмистрова за грубую игру на два матча с учетом автоматической дисквалификации», — сказал Григорьянц по телефону.