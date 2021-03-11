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17:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

КДК дисквалифицировал Никиту Бурмистрова на два матча

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Василий Конов-мл. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) за грубые действия дисквалифицировал на два матча полузащитника «Сочи» Никиту Бурмистрова, заявил РИА Новости председатель КДК Артур Григорьянц.

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В 21-м туре было два прямых удаления. Полузащитник «Уфы» Парфе Бизоза покинул поле на 14-й минуте матча с екатеринбургским «Уралом» (0:0). Бурмистров, выйдя на замену на 85-й минуте, был удален в компенсированное время встречи с «Ростовом» (0:0).

«Было принято решение не применять к футболисту Бизоза дополнительной дисквалификации, помимо автоматической. Соответственно, он пропустит одну игру. Было принято решение дисквалифицировать Бурмистрова за грубую игру на два матча с учетом автоматической дисквалификации», — сказал Григорьянц по телефону.

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