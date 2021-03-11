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18:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Игроком РПЛ заинтересовались «Ювентус» и «Милан»

Полузащитник казанского «Рубина» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия заинтересовал итальянские «Ювентус» и «Милан». Об этом сообщает Tutto Mercato.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, скауты команд серии А 28 марта посетят матч квалификации чемпионата мира-2022 между грузинской сборной и Испанией, чтобы вживую понаблюдать за игрой 20-летнего вингера. Помимо «Милана» и «Ювентуса», интерес к Кварацхелии проявляет дортмундская «Боруссия». Немецкий клуб также готов включиться в борьбу за игрока.

В конце декабря прошлого года Кварацхелия заявил, что не собирается долго играть в России. Полузащитник отмечал, что у него есть предложения от европейских команд.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провел 18 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ). Хавбек забил два мяча и сделал семь результативных передач.

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