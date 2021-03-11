Игроком РПЛ заинтересовались «Ювентус» и «Милан»

По информации источника, скауты команд серии А 28 марта посетят матч квалификации чемпионата мира-2022 между грузинской сборной и Испанией, чтобы вживую понаблюдать за игрой 20-летнего вингера. Помимо «Милана» и «Ювентуса», интерес к Кварацхелии проявляет дортмундская «Боруссия». Немецкий клуб также готов включиться в борьбу за игрока.

В конце декабря прошлого года Кварацхелия заявил, что не собирается долго играть в России. Полузащитник отмечал, что у него есть предложения от европейских команд.