В РФС ответили «Спартаку» по поводу решений КДК перед матчем с «Динамо»
В Службе коммуникаций РФС отреагировали на обращение «Спартака» к президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову.
В Службе коммуникаций РФС отреагировали на обращение «Спартака» к президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову.
«При вынесении решения об отмене желтых карточек КДК РФС руководствуется материалами
Итоги сегодняшнего заседания комиссии были оперативно переданы в КДК. На их основании комитет принял решение отменить предупреждение игрока «Динамо» Даниила Фомина, а также подтвердил решение арбитра о вынесении предупреждения игроку «Спартака» Самуэлю Жиго, — сообщили в Службе коммуникаций РФС корреспонденту Sport24 Алине Матинян.