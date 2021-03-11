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22:08 (мск), источник: Sport24

В РФС ответили «Спартаку» по поводу решений КДК перед матчем с «Динамо»

В Службе коммуникаций РФС отреагировали на обращение «Спартака» к президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову. Красно-белые попросили разъяснить решения КДК РФС перед матчем с «Динамо»: комитет отменил желтую карточку полузащитнику «Динамо» Даниилу Фомину, но оставил в силе предупреждение, вынесенное защитнику «Спартака» Самуэлю Жиго. В итоге Фомин сможет сыграть со «Спартаком», а Жиго матч пропустит из-за перебора желтых карточек.

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Источник: Sport24

«При вынесении решения об отмене желтых карточек КДК РФС руководствуется материалами Экспертно-судейской комиссии. ЭСК состоит из высококвалифицированных экспертов с большим опытом в судействе, в том числе и иностранных арбитров.

Итоги сегодняшнего заседания комиссии были оперативно переданы в КДК. На их основании комитет принял решение отменить предупреждение игрока «Динамо» Даниила Фомина, а также подтвердил решение арбитра о вынесении предупреждения игроку «Спартака» Самуэлю Жиго, — сообщили в Службе коммуникаций РФС корреспонденту Sport24 Алине Матинян.

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