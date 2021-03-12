«Динамо» бежит: обгонят ли бело-голубые «Спартак» в РПЛ

Центральным матчем 22-го тура чемпионата России по футболу станет противостояние московских «Динамо» и «Спартака». Красно-белые идут на третьем месте в таблице, а бело-голубые — на пятом. Расстояние между ними составляет всего два очка, поэтому победа позволит динамовцам обойти своего заклятого соперника и упрочить свои позиции в гонке за еврокубковые места.

Также в предстоящем туре набирающий обороты московский «Локомотив» примет дома обескровленный «Сочи». Идущий вторым ЦСКА поедет в гости к терпящему бедствие тульскому «Арсеналу», а лидер чемпионата петербургский «Зенит» сыграет на своем поле с грозненским «Ахматом».

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 22, 13.03.2021, 19:00 Динамо - Спартак -

«Динамо» — «Спартак»

Три с половиной недели назад эти команды уже встречались между собой. В феврале в 1/8 финала Кубка России «Динамо» обыграло «Спартак» со счетом 2:0. После вылета из турнира красно-белые неудачно сыграли и в чемпионате, проиграв дома с таким же счетом казанскому «Рубину». Но затем они разгромили «Краснодар» (6:1). В дерби с бело-голубыми подопечные Доменико Тедеско попытаются доказать, что та победа была не случайностью.

«Динамо» куда успешнее проводит последние недели. После выхода в четвертьфинал Кубка команда выиграла оба матча чемпионата. Сначала на выезде был повержен грозненский «Ахмат» (2:1), а затем дома удалось взять верх над аутсайдером сезона «Тамбовом» (2:0). Правда, уровень соперников пока не дает оценить, насколько подопечные Сандро Шварца готовы бороться за медали. Во многом их реальную силу покажет предстоящий субботний матч со «Спартаком».

— Не могу сказать, что «Спартак» был в кризисе — по одному-двум поражениям не стоит судить, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов. — Но очевидно, что разгром «Краснодара» придаст красно-белым дополнительных моральных сил и уверенности в дерби. Трудно сказать, будет ли предстоящий матч схож с февральским противостоянием этих команд. Всё-таки Кубок — это одно, а чемпионат — другое. Мне кажется, динамовцы после зимнего перерыва стали играть быстрее, активней, мобильней. Но пока команда провела только два матча. Хотелось бы еще несколько игр посмотреть, чтобы делать более глубокие выводы. Есть у обеих команд и слабости. У «Спартака» — это игра в защите. А у «Динамо» пока слабой стороной вижу игру в позиционной атаке. Фаворита тут называть бессмысленно.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 22, 14.03.2021, 19:00 Локомотив - Сочи -

«Локомотив» — «Сочи»

«Железнодорожники» возобновили сезон после перерыва двумя непростыми, но убедительными победами — над ЦСКА (2:0) и тульским «Арсеналом» (3:0). Это позволило команде Марко Николича подняться на шестое место. Теперь она приближается к зоне еврокубков. И в воскресенье сыграет с одним из ее обитателей.

«Сочи» продолжает держаться на четвертом месте после домашнего разгрома «Арсенала» (4:0) и выездной нулевой ничьей с «Ростовом» (0:0). Подопечные Владимира Федотова попробуют остаться в гонке за медали, набрав очки в гостях с «Локо». Но помешать им могут кадровые потери. Из-за дисквалификации в Москве не выйдут на поле два ключевых футболиста — полузащитник Кристиан Нобоа и нападающий Антон Заболотный. Также не поможет сочинцам форвард Никита Бурмистров, получивший удаление в концовке игры с «Ростовом».

— Если бы «Сочи» играл в Черкизово в полном составе, я бы сказал, что южная команда как минимум не проиграет, — отметил в разговоре с «Известиями» экс-президент «Локомотива» Николай Наумов. — Но с такими потерями в составе будет крайне сложно. «Локо» сейчас в хорошей форме, свои матчи отыгрывает неидеально, но очки берет, реализовывает моменты и почти не ошибается в обороне. А «Сочи» лишился двух системообразующих игроков в лице Нобоа и Заболотного. Без них ничья будет большим достижением, но я уверен, что Владимир Федотов что-то придумает и выработает тактику, которая нивелирует потери. Гости дадут бой, но неизвестно, поможет ли им это набрать очки.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 22, 13.03.2021, 16:30 Зенит - Ахмат -

«Зенит» — «Ахмат»

Петербургский клуб провалил отрезок после перерыва, вылетев из Кубка России от «Арсенала» (1:2), а также на ровном месте потеряв очки дома с «Ростовом» (2:2) и в гостях с «Рубином» (1:2). Но это не мешает «Зениту» удерживать лидерство в РПЛ. Чтобы продолжить находиться на вершине, подопечным Сергея Семака необходимо побеждать «Ахмат».

Грозненский клуб, удачно начавший сезон, не может выиграть уже восемь матчей подряд. После перерыва он отметился успешным кубковым выездом к «Ростову» (1:0) и проиграл обе встречи чемпионата — с «Динамо» (1:2) и ЦСКА (0:2). Из-за этого команда Андрея Талалаева откатилась на 11-е место.

— Обеим командам есть что доказывать, — сказал «Известиям» бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин. — Они проводят неудачные отрезки и наверняка к этой игре подойдут с особой отдачей, чтобы поправить свое положение в таблице. Конечно, «Зениту» вроде нечего поправлять, поскольку он лидер, но отрыв от преследователей небольшой, так что очки больше терять нельзя. В принципе команда неплохо выглядела в матчах с «Ростовом» и «Рубином», поэтому можно ожидать, что она наконец переведет это в победный результат. Хотя и «Ахмат» просто так не будет сдаваться. Тем более грозненский клуб хорошо умеет играть с фаворитами.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 22, 13.03.2021, 14:00 Арсенал Т - ЦСКА -

«Арсенал» — ЦСКА

Победой над «Ахматом» ЦСКА реабилитировался за неудачу в дерби с «Локо» и сейчас продолжает оставаться главным преследователем «Зенита».

А у «Арсенала» дела хуже некуда. Туляки с середины осени не побеждают в РПЛ. После двух разгромов от «Сочи» и «Локо» команда опустилась на предпоследнее 15-е место, которое означает прямой вылет в ФНЛ, что станет катастрофой для клуба с бюджетом на уровне крепкого середняка премьер-лиги. Поэтому «Арсеналу» надо во что бы то ни стало выбираться наверх.

— Понятно, что, когда ты находишься внизу турнирной таблицы, это такой психологический момент, при котором ломается всё сразу, — сказал «Известиям» бывший главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков. — Я четыре года назад сам через это прошел. Борьба за выживание — это не для слабонервных. Мы видели в матче с «Локо», что «Арсенал» может играть против топовых команд, он имел преимущество во втором тайме, пока не пропустил первый гол. И нужно на игру с ЦСКА перенести все позитивные моменты, которые у туляков были в прошлом туре. И биться в каждом матче. Для «Арсенала» сейчас каждая игра, как финал.