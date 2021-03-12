Воспитанник «Зенита» разочаровался в футболе и теперь работает в такси
И до сих пор судится с татарским «Анжи».
И до сих пор судится с татарским «Анжи».
Сейчас вы прочитаете историю вратаря не из РПЛ, не из ФНЛ и даже не из ПФЛ. Вратаря, который рос в Узбекистане, воспитывался в «Зените», сделал российский паспорт ради футбола, но не был счастлив, пока не закончил с ним в 22 года.
Травмы, неудачи, кинувший на деньги клуб и прочие неприятности. Такая человеческая история с коротким и понятным посылом: никогда не поздно всё изменить. Даже если всю жизнь занимаешься футболом, с детства смотришь на Касильяса и мечтаешь, как и все маленькие вратари,
Знакомьтесь — Максим Криушев. 26 лет, живёт и работает в Петербурге, воспитывает маленького сына, мило говорит про жену и иногда рассказывает клиентам о своей футбольной карьере.
Теперь наша очередь!
— Как началась твоя футбольная история? Где ты родился?
— Я родился в Ташкенте, куда родители переехали ещё во времена СССР, плюс у мамы есть узбекские корни. В футбол меня отправил папа — через бабушку, которая подкупила велосипедом. Недели две я бегал в поле, а потом встал в ворота, и так понравилось, что остался. В девять лет я попал в академию «Чагатай», которую потом переименовали в «Чиланзар», а в 14 лет меня забрали в «Пахтакор».
Что такое Ташкент 20 лет назад? Как ни странно, много русских и корейцев, только в моём классе учились пять корейцев и трое русских. Помню, как ходили на речки и в аквапарки. Помню очень вкусные свежие сливы, абрикосы, дыни, арбузы и клубнику. Ничего привозного, круглогодично всё растёт своё. Зимой можно гулять в кофте и штанах.
Летом температура доходит до плюс 50, и, пока все нормальные люди сидят дома, команды ездят на сборы и тренируются чётко с восьми до одиннадцати утра. Потом — только после захода солнца.
А ещё тут дёшево. Мы —
— Какие блюда готовит твоя семья?
— Главное блюдо — плов. Его все готовят
— В чём отличие восточной культуры от нашей?
— Только после двадцати лет стал замечать, что здесь другие воспитание, общение и поведение людей. Главное отличие — гостеприимство. Там можно вписаться в любую свадьбу, и тебе никто слова не скажет, потому что это событие всех объединяет. К моему одноклубнику на свадьбу пришли триста человек, и никто никого не знал,
— В командах с Ближнего Востока есть чересчур набожные игроки?
— Да, есть очень религиозные мусульмане, которые выдерживают все традиции. Им тяжело, но они к этому привыкли, в голодные обмороки во время поста никто не падал. В нашей части Рамадан проходит полегче, потому что солнце садится рано, после шести вечера уже темно, и, соответственно, можно приступить к приёму пищи.
— Что тебя связывает с «Пахтакором»?
— Я играл там в юношеском чемпионате целый год перед тем, как уехать в Россию. Мы играли с ребятами старше нас на год (мы 95-го года, они 94-го).
— В Узбекистане считается, что в «Пахтакор» забирают лучших?
— Я бы так не сказал. Это просто национальная команда с большой историей. Клубной истории нас никто не учил — и так все знали о «Пахтакоре» ещё со времён СССР. Наверное, можно провести аналогию с «Зенитом» или «Спартаком», которых знают во всей России.
— Как началась карьера в России?
— Я был в лагере «Спартака», который они, кажется, проводили раз в месяц. Мы жили в гостинице «Космос», а тренировались на базе академии. После сборов сыграли матч с легендами «Спартака», в числе которых были Тихонов и Титов. Не помню, забивали они мне мне или нет, но я почувствовал их уровень. Приехать из Азии в Россию и сразу попасть к таким игрокам —
Через месяц повезло, и я попал в «Зенит», мне было 15 лет. Дело было так: папин бывший одноклассник оказался в Петербурге и помог мне переехать — я попал на просмотр к тренеру Марку Абрамовичу Рубину из университета Лесгафта — ему понравилась моя игра на просмотре, и он отправил меня в академию «Зенита» — через неделю основной вратарь академии уехал в Америку (фамилию не вспомню), и я остался. Мне выдали экипировку и сказали заниматься паспортом.
Первый год со мной жил папа — уехал, когда я успел адаптироваться. Общежития у нас ещё не было, мы жили и учились в спортивном интернате неподалёку.
— С кем ты тогда играл и как у них дела сейчас?
— Александр Закарлюка сейчас в Эстонии. Плюс за пять лет пересекался с Васютиным, который недавно уехал из «Зенита» в Швецию. С нами в общежитии жил Сутормин — обычный парень. А вот Селихов, который был на год старше, с нами не доучился, его отчислили за год до выпуска
Ещё у нас был вратарь Дар Королёв, который не числился в академии, а просто тренировался с нами, сейчас он играет в Европе: поездил по Испании и Болгарии. Только с ним и поддерживаю связь.
— Академия «Зенита» после Узбекистана — это как?
— Было круто, даже лучше, чем в высшей лиге Узбекистана с советскими гостиницами для дубля: в Питере мы жили по два человека, нам отдали весь этаж на десять комнат.
Прикалывались над воспитателем, могли переставить время в будильнике. Помню, как мы так разыграли одного парня: никто, кроме него, не спал, в три часа ночи зазвонил его будильник, а мы сделали вид, что собираемся и очень торопимся. Он первым выбежал к выходу, а там его увидел охранник: «Совсем с ума сошёл? Возвращайся спать».
В «Зените» — моё лучшее вратарское время, вместе с тренерами я сильно вырос как игрок. Например, в Ташкенте у меня не было вратарских тренировок, и перед тем, как приехать в Россию, целый год занимался индивидуально. Приехал — и понял, что мой уровень совершенно не соответствует другим ребятам, даже мяч не добивал до середины поля. Думаю, это
Когда ушёл Селихов, в академии остались только я и Цветков (после академии «Зенита» — «Зенит-2″, питерское “Динамо”, клубы в Литве и Армении. — Прим.»Чемпионата"), однако меня чаще подключали как второго вратаря. Наверное, не хватало опыта.
А в последний год перед выпуском меня отдали в аренду в клуб городского чемпионата. Было два варианта: либо «Коломяги», либо «Ижорец». Я посоветовался с тренером, и он сказал идти в «Ижорец», потому что там команда послабее и будет больше практики. А вратаря, который пошёл в «Коломяги», забрали потом в «Краснодар». Это был Сева Ермаков. Знаю, что он поиграл в армавирском «Торпедо» под руководством Карпина, а больше я о нём не слышал (сейчас Ермаков играет за армянский «Ширак». — Прим. «Чемпионата»).
Я отыграл сезон в «Ижорце», улучшил технику и игру ногами, так что уже мог добивать мяч до середины поля соперника.
— Как тренировать такие выносы?
— Качать ноги на тренажёре. Бывало, тренер выгонял с занятий и отправлял заниматься ногами. И в один момент щёлкнуло, у меня стало получаться. Это как с копилкой: копишь, копишь, а потом она разбивается.
Даже помню матч против академии «Зенита», когда их тренер орал на своих центральных защитников, чтобы они опускались ниже, потому что я своими ударами постоянно перекидывал мяч через их головы. Правда, за три игры мы пропустили от них больше 20 голов. Один матч проиграли со счётом 2:13: второго вратаря не было, и вообще на скамейке было только двое запасных, никто не хотел играть.
— Эмоции после 13 голов в твои ворота?
— Обидно. Нельзя вытащить матч в одиночку. Конечно, если бы я играл плохо, я бы ещё больше пропустил, но после того матча многие мне говорили, что это защита не играла. В том числе мой дядя, который пришёл на матч.
Из аренды я вернулся в «Зенит», там меня стали привлекать к тренировкам молодёжки. Командой тогда руководил Дмитрий Черышев — очень своеобразный тренер. Когда возникали
У меня начало получаться, должен был лететь на сборы в Турцию — однако на тренировке вывихнул ахилл и выбыл на три месяца. За пять минут до конца товарищеской игры отбил мяч, он полетел вверх, я начал вставать и разворачиваться, как на ровном месте дёрнул ахилл. Со мной даже никто не контактировал, само так получилось.
Три месяца я тренировался с разными питерскими командами, потом ко мне подошёл тренер вратарей и сказал: «Макс, в следующем году у тебя будет меньше возможностей, подходит новое поколение вратарей». Я это спокойно принял, после восстановления поиграл за мужские команды на город и уехал домой. Пришёл возраст, когда лучшим игрокам академии предлагали полноценные контракты с молодёжкой, а остальные просто уходили. Это нормальная практика.
— Если бы не травма, смог бы пробиться в молодёжную команду?
— Нет. Там были другие нюансы, в основном завязанные на личных отношениях. К сожалению, раскрыть их не могу.
— Почему?
— Что было, прошло. Пусть это останется в прошлом.
— Чем занимался после возвращения в Узбекистан?
— Тренировался с молодёжкой «Пахтакора», просто для себя. Потом ко мне подошёл тренер, с которым я занимался перед переездом в Россию, и сказал, что меня хотят просмотреть в высшем дивизионе. Я приехал в основную команду клуба, который сейчас называется АГМК, а тогда — «Алмалык». Провёл отличный матч, понравился руководству, и меня оставили. Они были в шоке от моей игры ногами и от того, что я шёл в стыки, в которые не ходили их вратари. Не хочу хвастаться, но у меня тогда был очень хороший первый пас, сам кайфовал от своей игры.
Тем не менее в основу было трудно пробиться, вратари в матчах за дубль проводили по тайму, и это ненормально! Мне удавалось проводить полные матчи, только когда с нами ездил вратарь основной команды. Он мне говорил: «Макс, играй сам!».
— Как часто играл в Узбекистане?
— Обычно за дубль, с основой ездил только на одну кубковую игру, да и ту провёл на скамейке. Я там немного сдал в игровом плане, потому что вратарские тренировки были совсем другими. Плюс там уже у тренера было много любимчиков, некоторые играли по связям: например, у
Мне все говорили, что по уровню игры я был готов к Высшей лиге, но никто меня не выпускал. Возможно, опять же, всё дело в моём русском паспорте. Напрямую этого никто не скажет.
Плюс история.
У меня оставалось полгода контракта с АГМК, я в это время учился на тренера в университете Лесгафта в Петербурге и на один день опоздал из Петербурга на сборы. Тренировки проходили в горах, я опаздывал на несколько часов и позвонил администратору — спросил, что мне делать, а в ответ получил: «Оставайся с дублем». Для меня это стало финальной точкой.
Что было дальше.
Сначала я поехал к тренеру и попросил меня отпустить.
Потом пришёл на просмотр в «Насаф» из местной Высшей лиги, где мне сказали: руководство клуба тебя хочет взять, но не может
После того как руководство «Насафа» отказалось меня брать, я отправился в Первую лигу, чтобы не быть без клуба — там я снова столкнулся с любимчиками,
В итоге провёл
— Как платили в Узбекистане?
— Когда я приехал туда в первый раз, по российским меркам у меня была зарплата в районе двадцати тысяч рублей. Мог сходить
— Что было в Петербурге после окончания учёбы?
— Полгода я играл в ПФЛ за «Анжи-Юниор» — татарском
— Подожди. Ты потенциально мог играть в Высшей Лиге Узбекистана и местной Лиге чемпионов, а здесь только в ПФЛ. Почему ты выбрал «Юниор»?
— Сюда меня позвали основным вратарём. И, можно сказать, что я выбирал не «Юниор», а учёбу. Мне надо было доучиться в России на тренера.
Страшный сон начался с того, что меня не смогли заявить.
Клуб не заплатил всего семь тысяч рублей за проверку моих документов во время международного перехода и неправильно меня оформил. В итоге я просто не мог играть в ПФЛ.
Остался в Татарстане — играл, можно сказать, за молодёжный «Юниор». Но и это не все. На нас — игроков — повесили все гостиничные долги, и пацаны до сих пор выплачивают деньги за время, которое мы там провели. А это около ста двадцати тысяч рублей на одного!
Как это было. Мы отдали паспорта, нам подсунули договоры с гостиницей, и все их подписали. Никого не смутило, что договор оформили на нас, а не на клуб. В итоге через пару месяцев проживания нам подсунули новые бумажки: если клуб не заплатит за проживание, то это должны сделать игроки. Я и мой сосед до последнего отказывались, но в конце концов подписали — иначе бы нас просто выгнали из гостиницы. Что клуб не фигурировал ни на одной бумаге, я узнал только в суде.
Сужусь с «Юниором» до сих пор. В первое время приходили повестки, но на заседания никто не являлся и ситуация успокаивалась. И вот, спустя три года, мне снова пришла повестка, я посетил заседание, и судья, ознакомившись с делом, сказала, что я буду платить. Надеюсь, этого всё же не случится.
— Что было после «Юниора»? Конец карьеры?
— Я сломал там руку, и меня отправили домой. После этого немного подзабросил себя, перестал тренироваться и ленился. Разочаровался в футболе и примерно год ничего не делал. Постепенно начал восстанавливаться, ходить в зал, играл за любительские команды в матчах восемь на восемь.
Потом мне позвонил тренер из Узбекистана и пригласил на сборы. Я позвонил бывшим тренерам из «Зенита» и попросил позаниматься с академией, чтобы вернуть форму. Ходил на тренировки с 2003—2004 годом рождения, хотя был старше их на
Общались мы хорошо, только я не знал современных русских реперов, чьи фамилии они мне называли. Они удивлялись и спрашивали, что я вообще слушаю. Объяснял, что я меломан.
Правда, лагерь с «Зенитом» мне не помог. Уже на сборах в Узбекистане понял, что окончательно ослаб: потерял технику и фирменные мощные выносы. Я провёл две неплохие игры, но мне позвонил тренер вратарей и сказал, что я уже не на уровне. Попросил дать мне ещё немного на восстановление, но он сказал, что у них нет на это времени. И я закончил с футболом.
— На что ты жил тот год, когда не тренировался?
— Хорошо, что родители купили в Питере квартиру, когда я ещё играл в академии «Зенита». Ходил по разным компаниям, не знал, что мне нужно от жизни и где смогу работать. Если бы не жена и ребёнок (сыну сейчас полтора года), пошёл бы в армию. А без военного билета было трудно
— Что скажешь о работе таксиста?
— Тяжело сидеть за рулём по 12 часов в сутки. Постоянно приходилось выходить и разминаться. Хорошо, когда детский тариф — можно выйти и перенести кресло.
— Случаи на работе?
— 98% моих пассажиров садились и молчали. Иногда просили подключить свою музыку. Плюс — что никто не отвлекает, а минус — что скучно. Были наглые люди, а были добрые. Бывало, что детей тошнило. Пару раз ко мне садились люди с разбитой головой,
— Какие условия у агрегатора такси? Сколько они забирают?
— Чуть больше двадцати процентов. Однако там можно купить рабочую смену за фиксированную сумму и всё, что заработаешь, забрать себе.
— Подвозил
— Да, в основном они ездят компаниями и общаются между собой.
— Что больше всего нравилось в работе таксистом?
— Чаевые. Люди могут и 500, 1000 оставлять. Часто бабушки, которым родственники вызывают такси, оставляют по 50−100 рублей.
— Чем занимаешься сейчас?
— Логистика по перевозке малогабаритных грузов. Основная задача — поиск клиентов на отправку грузов по России. Все задачи решаю на компьютере и в телефоне. Правда, сейчас практически не работаю, потому что у начальника основной бизнес в Самаре, а здесь он открывал филиал, и
Ещё я очень удивился, что именно меня взяли на эту работу, потому что знаний в этой сфере у меня не было никаких. Начальник сказал, что принял такое решение, потому что я, как и компания, пройду этот путь с нуля.
Помимо этой работы, два раза в неделю тренирую группы малышей по
— В такси подрабатываешь до сих пор?
— Да, это приятный дополнительный заработок, за пять смен в месяц (12−16 часов) могу заработать до тридцати тысяч рублей. Сильно помогает раньше срока закрыть кредит за новую машину — Kia Sportage.
— Можно сказать, что футбол был к тебе жесток?
— Нет, он мне многое дал. Благодаря переезду в Петербург у меня есть любимая семья и всё, что нужно для жизни.
— Ты счастлив без футбола?
— Да. За последний год я три раза выходил на поле и меня не затянуло обратно. Максимум — могу выйти попинать мяч с друзьями, но полноценно возвращаться не хочу.
— Чем занимается твоя жена?
— До ухода в декрет работала в крупной компании. Сейчас занимается воспитанием ребенка и саморазвитием, тренируется, создает в доме уют. Она у меня самая лучшая, люблю её сильно.
— Какой клуб сейчас поддерживаешь?
— «Спартак». К «Зениту» интерес пропал. Папа тоже в них разочаровался, потому что не верил, что в клуб, скажем так, попадают не по спортивному принципу (деталей давать не буду, но это факт и все про него знают). В мире болею за «Манчестер Юнайтед», у меня дома много их атрибутики.
— Отправишь своего сына в «Зенит»?
— Нет. Думаю, родственники в принципе будут против футбола. Папа сказал, что хватит с нас футболистов: он сам в молодости играл, у него тоже не получилось пробиться в футбол.
— Чем занимаешься в свободное время? Что делаете с женой?
— Думаю вернуться в тренажёрный зал. С женой смотрим сериалы, гуляем с ребёнком, в город выбираемся. Планируем в этом году съездить отдохнуть. И не раз!
— Какая у тебя мечта?
— Большой частный дом, где будет жить наша дружная семья.
Евгений Марков