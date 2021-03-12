Акционер «Спартака» подал иск к клубу на 88 млн рублей

Сумма иска составляет 88,3 млн рублей. Подробности претензий не уточняются. Третьими лицами в деле заявлены первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын и вице-президент компании Леонид Федун, который также является владельцем «Спартака».



«Спартак», набрав 38 очков в 21 туре, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Выше располагаются только ЦСКА (40) и действующий чемпион «Зенит» (42). Ближайший преследователь, «Сочи», отстаёт от красно-белых на одно очко.



Завтра, 13 марта, «Спартак» сыграет с «Динамо». Матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск.