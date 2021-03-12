Акционер «Спартака» подал иск к клубу на 88 млн рублей
Акционерное общество «Капитальные активы» подало иск к «Спартаку», следует из заявления в картотеке на сайте Арбитражного суда Москвы, зарегистрированного 11 марта.
Акционерное общество «Капитальные активы» подало иск к «Спартаку», следует из заявления в картотеке на сайте Арбитражного суда Москвы, зарегистрированного 11 марта.
Сумма иска составляет 88,3 млн рублей. Подробности претензий не уточняются. Третьими лицами в деле заявлены первый
«Спартак», набрав 38 очков в 21 туре, занимает третье место в турнирной таблице Российской
Завтра, 13 марта, «Спартак» сыграет с «Динамо». Матч 22-го тура Российской