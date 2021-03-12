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19:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Губерниев объяснил, почему в футболе нужно вернуть систему «весна-осень»

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев рассказал, почему проведение чемпионата по системе «весна-осень» наиболее выгодно для российского футбола.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Почему нам надо играть в футбол и проводить российский чемпионат по системе «весна-осень»? Потому что мы в июне не играем. А июнь — это самый лучший месяц, зрители придут на трибуны, трава вырастет, прекрасная погода, качество футбола станет лучше. Кроме того, многие легионеры, из-за того, что мы играем зимой, думают: «А нафига нам ехать? Минус 10−15 градусов. Мы лучше в Китай или Испанию, зачем в России-то играть зимой?» А в июне мы простаиваем, поэтому нужно возвращать систему «весна-осень», — заявил Губерниев в Telegram-канале.

Чемпионат России во всех лигах проводился по системе «весна — осень» до 2010 года. С 2011 года турниры стали проходить по системе «осень — весна». В конце февраля президент РФС Александр Дюков допустил возвращение прежней системы при согласии большинства российских клубов.

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