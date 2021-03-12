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21:17 (мск), источник: ТАСС

«Химки» обыграли «Ростов» и продлили серию без поражений в чемпионате России до девяти игр

ХИМКИ /Московская область/, 12 марта. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб «Химки» одержал победу над «Ростовом» со счетом 1:0 в домашнем матче 22-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Мяч на 49-й минуте с пенальти забил Резиуан Мирзов. В матче первого круга «Химки» также одержали победу (2:0), один из голов забил Мирзов.

Защитник «Химок» Егор Данилкин провел 100-й матч в составе команды. На 71-й минуте нападающий «Ростова» Али Соу забил гол, но он был отменен после использования системы видеоассистента рефери (VAR), бригада арбитров зафиксировала у форварда офсайд. На 90-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Химок» Александр Трошечкин.

«Химки» продлили беспроигрышную серию до девяти матчей в РПЛ (семь побед, две ничьи). «Ростов» не может выиграть четыре матча кряду (два поражения, две ничьи).

В турнирной таблице «Химки» занимают девятое место, набрав 32 очка, «Ростов» с 34 очками идет седьмым. В следующем туре «Химки» 19 марта в гостях сыграют с казанским «Рубином», «Ростов» 17 марта на выезде встретится с волгоградским «Ротором».

Химки
1:0
Первый тайм: 0:0
Ростов
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