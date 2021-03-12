«Химки» обыграли «Ростов» и продлили серию без поражений в чемпионате России до девяти игр

Мяч на 49-й минуте с пенальти забил Резиуан Мирзов. В матче первого круга «Химки» также одержали победу (2:0), один из голов забил Мирзов.

Защитник «Химок» Егор Данилкин провел 100-й матч в составе команды. На 71-й минуте нападающий «Ростова» Али Соу забил гол, но он был отменен после использования системы видеоассистента рефери (VAR), бригада арбитров зафиксировала у форварда офсайд. На 90-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Химок» Александр Трошечкин.

«Химки» продлили беспроигрышную серию до девяти матчей в РПЛ (семь побед, две ничьи). «Ростов» не может выиграть четыре матча кряду (два поражения, две ничьи).