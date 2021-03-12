Карпин — о поражении «Ростова»: «Никакого кризиса нет»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Химок» (0:1) в матче 22-го тура РПЛ.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Химок» (0:1) в матче 22-го тура РПЛ.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Химок» (0:1) в матче 22-го тура РПЛ.
— «Ростов» пока не может одержать победу после зимней паузы. Можно ли сказать, что есть
— Как отнеслись к отмененному голу?— Не мое дело обсуждать работу судей, но вопросы есть. Скриншоты, которые мне скинули, говорят сами за себя. По пенальти в наши ворота есть вопросы. По пенальти на Полозе — тоже. И по отмененному голу. Пускай разбираются компетентные люди в этом всем.
— Когда Павел Мамаев вернется в состав?— Не знаю, — передает слова Карпина корреспондент Sport24 Андрей Ирха.
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