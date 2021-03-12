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21:42 (мск), источник: Sport24

Карпин — о поражении «Ростова»: «Никакого кризиса нет»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Химок» (0:1) в матче 22-го тура РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Химок» (0:1) в матче 22-го тура РПЛ.

— «Ростов» пока не может одержать победу после зимней паузы. Можно ли сказать, что есть какой-то кризис в команде?— Смешной вопрос. Нет никакого кризиса. Когда не можешь победить, это не значит, что плохо играешь.

— Как отнеслись к отмененному голу?— Не мое дело обсуждать работу судей, но вопросы есть. Скриншоты, которые мне скинули, говорят сами за себя. По пенальти в наши ворота есть вопросы. По пенальти на Полозе — тоже. И по отмененному голу. Пускай разбираются компетентные люди в этом всем.

— Когда Павел Мамаев вернется в состав?— Не знаю, — передает слова Карпина корреспондент Sport24 Андрей Ирха.

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