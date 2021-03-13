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10:25 (мск), источник: Sport24

Экс-игрок «Сочи» и «Тамбова» Карапетян: В России все боятся открыть рот, это неправильно

Экс-нападающий Сочи и «Тамбова» Александр Карапетян, ныне выступающий за «Арарат-Армения», выразил мнение по поводу нежелания россиян критиковать власть и положение дел в стране.

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Источник: Sport24

«Россия для меня показалась очень своеобразной страной. В Германии ты можешь высказаться по любому вопросу, можешь даже публично поругать Меркель, и с тобой ничего не случится. А здесь все боятся открыть рот, это неправильно. Если тебя обманывают и крадут твои деньги, нужно об этом не то что говорить, надо кричать!» — цитирует Карапетяна Metaratings.ru.

В сезоне-2020/21 Карапетян провел в составе «Тамбова» 16 матчей и забил 3 гола, а в армянский клуб перешел в феврале. В прошлом сезоне он выступал за «Сочи», а перед этим долгое время играл в чемпионате Люксембурга и Германии.

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