Экс-игрок «Сочи» и «Тамбова» Карапетян: В России все боятся открыть рот, это неправильно

«Россия для меня показалась очень своеобразной страной. В Германии ты можешь высказаться по любому вопросу, можешь даже публично поругать Меркель, и с тобой ничего не случится. А здесь все боятся открыть рот, это неправильно. Если тебя обманывают и крадут твои деньги, нужно об этом не то что говорить, надо кричать!» — цитирует Карапетяна Metaratings.ru.
В сезоне-2020/21 Карапетян провел в составе «Тамбова» 16 матчей и забил 3 гола, а в армянский клуб перешел в феврале. В прошлом сезоне он выступал за «Сочи», а перед этим долгое время играл в чемпионате Люксембурга и Германии.