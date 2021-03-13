Экс-игрок «Сочи» и «Тамбова» Карапетян: В России все боятся открыть рот, это неправильно

«Россия для меня показалась очень своеобразной страной. В Германии ты можешь высказаться по любому вопросу, можешь даже публично поругать Меркель, и с тобой ничего не случится. А здесь все боятся открыть рот, это неправильно. Если тебя обманывают и крадут твои деньги, нужно об этом не то что говорить, надо кричать!» — цитирует Карапетяна Metaratings.ru.