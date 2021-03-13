«Урал» — «Ротор»: Бикфалви, Погребняк и Кверквелия выйдут в стартовом составе
Стали известны составы «Урала» и «Ротора» на матч 22-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет 13 марта в Екатеринбурге и начнется в 12:00 мск.
Стали известны составы «Урала» и «Ротора» на матч 22-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет 13 марта в Екатеринбурге и начнется в 12:00 мск.
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Страндберг, Герасимов, Калинин, Аугустыняк, Мишкич,
Запасные: Коновалов, Адамов, Евсеев, Подберезкин, Емельянов, Йовичич, Магомадов, Гаджимурадов, Ибрахимай, Панюков, Максименко.
«Ротор»: Чондрич, Макаров, Байрыев, Кожемякин, Кверквелия, Шомко, Маевский, Песегов, Кипиани, Жигулев, Понсе.
Запасные: Обухов, Репин, Степанов, Серченков, Медведь, Давиташвили, Арабидзе, Муллин, Фламарион.
«Урал» с 23 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, «Ротор» с 18 очками — на 13-й строчке.