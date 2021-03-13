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14:24 (мск), источник: ТАСС

В Российском футбольном союзе признали ошибку арбитров в матче «Химки» — «Ростов»

ТАСС, 13 марта. Арбитры ошибочно не засчитали гол «Ростова» в матче Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против подмосковных «Химок». Об этом газете «Спорт-Экспресс» заявил глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу «Химки» на своем поле обыграли «Ростов» со счетом 1:0 в матче 22-го тура РПЛ. На 71-й минуте нападающий «Ростова» Али Соу забил гол, но он был отменен после использования системы видеоассистента рефери (VAR), бригада арбитров зафиксировала у форварда офсайд.

«Безусловно, этот вопрос сейчас обсуждается, — сказал Хачатурянц. — Конечно, мы разберем эпизод на ЭСК (экспертно-судейской комиссии), думаю, в ближайшее время получим заявление от “Ростова”, но проблема заключается в том, что факт офсайда устанавливает VAR. То есть это техническое решение, в которое был вовлечен [главный арбитр встречи Сергей] Лапочкин».

«Не хочется выносить вердикт до решения ЭСК, но, возможно, стоит говорить о невысокой квалификации того молодого судьи, который сидел на VAR. В связи с этим у меня возникают вопросы к тем ответственным лицам, которые отвечают за подготовку специалистов. Понятно, что если это решение будет признано ошибкой, то она довольна серьезная, повлияла на результат матча. Но все окончательные выводы я озвучу после ЭСК на следующей неделе, на первый взгляд, это ошибка», — добавил он.

Хачатурянц высказался по вопросу подготовки молодых специалистов, отвечающих за систему VAR. «ЭСК пройдет во вторник-среду. На заседание я планирую пригласить [руководителя проекта по внедрению VAR в России Леонида] Калошина, чтобы он доложил членам экспертной комиссии, какова степень подготовки молодых специалистов, которые сейчас получили лицензию VAR, — сказал Хачатурянц. — То есть — кто у нас работает на VAR, важно понять, кто через полгода еще получит такую лицензию, если там уровень крайне низкий, это меня, естественно, не устраивает и мне надо понять, что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию. Сейчас мы столкнулись с системной проблемой, связанной с работой VAR, да, она относительно недавно у нас появилась, и все-таки нам надо качественно обучать людей».

Химки
1:0
Первый тайм: 0:0
Ростов
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