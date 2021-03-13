В Российском футбольном союзе признали ошибку арбитров в матче «Химки» — «Ростов»

В пятницу «Химки» на своем поле обыграли «Ростов» со счетом 1:0 в матче 22-го тура РПЛ. На 71-й минуте нападающий «Ростова» Али Соу забил гол, но он был отменен после использования системы видеоассистента рефери (VAR), бригада арбитров зафиксировала у форварда офсайд.

«Безусловно, этот вопрос сейчас обсуждается, — сказал Хачатурянц. — Конечно, мы разберем эпизод на ЭСК (экспертно-судейской комиссии), думаю, в ближайшее время получим заявление от “Ростова”, но проблема заключается в том, что факт офсайда устанавливает VAR. То есть это техническое решение, в которое был вовлечен [главный арбитр встречи Сергей] Лапочкин».

«Не хочется выносить вердикт до решения ЭСК, но, возможно, стоит говорить о невысокой квалификации того молодого судьи, который сидел на VAR. В связи с этим у меня возникают вопросы к тем ответственным лицам, которые отвечают за подготовку специалистов. Понятно, что если это решение будет признано ошибкой, то она довольна серьезная, повлияла на результат матча. Но все окончательные выводы я озвучу после ЭСК на следующей неделе, на первый взгляд, это ошибка», — добавил он.