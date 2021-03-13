Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:00
Анже
Сент-Этьен
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Арсенал Т
ЦСКА
20
Футбол. Зарубежный
15:30
Лидс
Челси
Футбол. Зарубежный
16:00
Алавес
Кадис
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Ахмат
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
Верона
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Бавария
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Кельн
Футбол. Премьер-лига
12:00
Урал
Ротор
10
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал
Эльче
Футбол. Зарубежный
19:00
Марсель
Брест
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Спартак
Футбол. Зарубежный
20:00
Беневенто
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия Д
Герта
Футбол. Зарубежный
20:30
Эвертон
Бернли
Футбол. Зарубежный
20:30
Осасуна
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Удинезе
Футбол. Зарубежный
23:00
Фулхэм
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Атлетико
Все события
Фоторепортажи
35«Спартак» разгромил «Краснодар» со счетом 6:1
10«Реал» вырвал победу в игре с «Аталантой»
14:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Арсенал» — ЦСКА: Акинфеев выйдет в стартовом составе армейцев впервые после болезни

Стали известны составы тульского «Арсенала» и ЦСКА на матч 22-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет сегодня, 13 марта в Туле, начало — в 14.00 (мск).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

У армейцев впервые после болезни в воротах появится Игорь Акинфеев. Голкипер пропустил две последних встречи красно-синих с «Локомотивом» (0:2) и «Ахматом» (2:0). 25 февраля сообщалось, что вратарь заразился коронавирусом, однако ЦСКА позднее опроверг эту информацию, заявив, что футболист испытывает небольшое недомогание с признаками ОРВИ.

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Довбня, Рассказов, Бауэр, Пантелеев, Ломовицкий, Чаушич, Хлусевич, Костадинов, Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Левашов, Бурлак, Сокол, Горбатенко, Коновалов, Э. Кангва, К. Кангва, Громыко, Ковалев, Панченко, Джорджевич.

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Ахметов, Кучаев, Марадишвили, Влашич, Зайнутдинов, Рондон, Эджуке.

Запасные: Помазун, Тороп, Васин, Щенников, Карпов, Обляков, Тикнизян, Сигурдссон, Бохинен, Чалов, Шкурин.

 Семенович со смелым вырезом и Бутырская в боди. В чем наши звезды выступали в 90-е
В «Спартаке» летом будет новый тренер. А что же с Семаком и Гончаренко
Капризов затмил Овечкина и других. У него первый хет-трик в НХЛ
Фанаты «Реала» сомневаются в необходимости возвращения Роналду
«Динамо» снова обыграет «Спартак»: Топ-5 ставок выходных
Исторический гол русской звезды в НХЛ. Он не забивал 508 дней
Большунов пожаловался на отсутствие командной тактики
Экс-игрок «Тамбова»: В России все боятся открыть рот
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь