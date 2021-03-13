«Арсенал» — ЦСКА: Акинфеев выйдет в стартовом составе армейцев впервые после болезни
Стали известны составы тульского «Арсенала» и ЦСКА на матч 22-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет сегодня, 13 марта в Туле, начало — в 14.00 (мск).
Стали известны составы тульского «Арсенала» и ЦСКА на матч 22-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет сегодня, 13 марта в Туле, начало — в 14.00 (мск).
У армейцев впервые после болезни в воротах появится Игорь Акинфеев. Голкипер пропустил две последних встречи
«Арсенал»: Шамов, Григалава, Довбня, Рассказов, Бауэр, Пантелеев, Ломовицкий, Чаушич, Хлусевич, Костадинов, Луценко.
Запасные: Нигматуллин, Левашов, Бурлак, Сокол, Горбатенко, Коновалов, Э. Кангва, К. Кангва, Громыко, Ковалев, Панченко, Джорджевич.
ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Ахметов, Кучаев, Марадишвили, Влашич, Зайнутдинов, Рондон, Эджуке.
Запасные: Помазун, Тороп, Васин, Щенников, Карпов, Обляков, Тикнизян, Сигурдссон, Бохинен, Чалов, Шкурин.