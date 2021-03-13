«Арсенал» — ЦСКА: Акинфеев выйдет в стартовом составе армейцев впервые после болезни

У армейцев впервые после болезни в воротах появится Игорь Акинфеев. Голкипер пропустил две последних встречи красно-синих с «Локомотивом» (0:2) и «Ахматом» (2:0). 25 февраля сообщалось, что вратарь заразился коронавирусом, однако ЦСКА позднее опроверг эту информацию, заявив, что футболист испытывает небольшое недомогание с признаками ОРВИ.