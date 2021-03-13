«Урал» обыграл «Ротор» и прервал серию без побед в чемпионате России из пяти матчей
ТАСС, 13 марта. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» победил волгоградский «Ротор» со счетом 1:0 в домашнем матче 22-го тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 13 марта. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» победил волгоградский «Ротор» со счетом 1:0 в домашнем матче 22-го тура Тинькофф — Российской
Единственный мяч в игре забил Эрик Бикфалви (83-я минута).
«Урал» одержал первую победу в последних шести матчах чемпионата России, до этого клуб четыре раза сыграл вничью и один раз проиграл. Предыдущую победу клуб одержал 29 ноября в домашней встрече против «Сочи» (1:0).
«Ротор» потерпел первое поражение в последних пяти матчах, до этого команда одержала три победы и один раз сыграла вничью. В предыдущий раз клуб проигрывал 5 декабря в гостевой игре против «Краснодара» (0:5).
«Урал» располагается на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 26 очков, «Ротор» с 18 очками в активе идет 13-м. В следующем туре клуб из Волгограда 17 марта примет «Ростов», «Урал» днем позднее на выезде сыграет с московским «Спартаком».