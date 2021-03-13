«Урал» обыграл «Ротор» и прервал серию без побед в чемпионате России из пяти матчей

Единственный мяч в игре забил Эрик Бикфалви (83-я минута).

«Урал» одержал первую победу в последних шести матчах чемпионата России, до этого клуб четыре раза сыграл вничью и один раз проиграл. Предыдущую победу клуб одержал 29 ноября в домашней встрече против «Сочи» (1:0).

«Ротор» потерпел первое поражение в последних пяти матчах, до этого команда одержала три победы и один раз сыграла вничью. В предыдущий раз клуб проигрывал 5 декабря в гостевой игре против «Краснодара» (0:5).