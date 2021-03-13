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15:24 (мск), источник: ТАСС

«Ростов» обратился в Российский футбольный союз по вопросам судейства в игре с «Химками»

ТАСС, 13 марта. «Ростов» обратился в судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) по итогам матча Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против подмосковных «Химок». Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу «Химки» на своем поле обыграли «Ростов» со счетом 1:0 в матче 22-го тура РПЛ. На 71-й минуте нападающий «Ростова» Али Соу забил гол, но он был отменен после использования системы видеоассистента рефери (VAR), бригада арбитров зафиксировала у форварда офсайд.

«Наш клуб обращает внимание на результативные ошибки бригады арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным, которые повлияли на ход игры и ее итог. Если момент с пенальти Мирзова — дискуссионный, то эпизоды с отмененным голом и не назначенным пенальти на Полозе — очевидные ошибки», — говорится в сообщении.

«Химки» после 22 туров занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка. «Ростов» располагается на седьмой позиции, в его активе 34 очка.

Химки
1:0
Первый тайм: 0:0
Ростов
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