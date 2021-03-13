«Ростов» обратился в Российский футбольный союз по вопросам судейства в игре с «Химками»

В пятницу «Химки» на своем поле обыграли «Ростов» со счетом 1:0 в матче 22-го тура РПЛ. На 71-й минуте нападающий «Ростова» Али Соу забил гол, но он был отменен после использования системы видеоассистента рефери (VAR), бригада арбитров зафиксировала у форварда офсайд.

«Наш клуб обращает внимание на результативные ошибки бригады арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным, которые повлияли на ход игры и ее итог. Если момент с пенальти Мирзова — дискуссионный, то эпизоды с отмененным голом и не назначенным пенальти на Полозе — очевидные ошибки», — говорится в сообщении.