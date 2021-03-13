«Химки» расторгли контракт с Исламбеком Куатом
«Химки» расторгли контракт с полузащитником Исламбеком Куатом по соглашению сторон, сообщает
«Химки» расторгли контракт с полузащитником Исламбеком Куатом по соглашению сторон, сообщает
Игрок выступал за
Исламбек Куат подписал контракт с подмосковными «Химками» в сентябре прошлого года. 27-летний игрок из Казахстана пополнил ряды клуба на правах свободного агента, а соглашение было рассчитано до конца сезона-2020/2021. В «Химках» полузащитник выступал под 20-м номером.
Полузащитник стабильно вызывается в сборную Казахстана. Он провёл за национальную команду 38 матчей, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.