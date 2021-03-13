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16:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» — «Ахмат»: Дзюба, Чистяков и Бериша выйдут в стартовом составе

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Ахмата» на матч 22-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет 13 марта в Петербурге и начнется в 16:30 мск.

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Источник: РИА "Новости"

У петербуржцев из-за травм не смогут выйти на поле Михаил Кержаков, Себастьян Дриусси и Малком, Деян Ловрен пропустит встречу из-за дисквалификации.

«Зенит»: Лунев, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Оздоев, Кузяев, Вендел, Азмун, Дзюба.

Запасные: Одоевский, Бязров, Круговой, Хотулев, Сазонов, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Крапухин, Шамкин.

«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Семенов, Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Швец, Харин, Ильин, Бериша.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Анхель, Кармаев, Исмаэл, Садулаев, Адуев, Янку, Кадыров, Мелкадзе.

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