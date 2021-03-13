Футболиста ЦСКА Фернандеса увезли в больницу во время матча с «Арсеналом»

В первом тайме полузащитник «Арсенала» Александр Ломовицкий в единоборстве наступил на голову Фернандесу. Защитнику москвичей потребовалась медицинская помощь, он покинул поле на носилках и был заменен на защитника Георгия Щенникова. На данный момент хозяева матча выигрывают со счетом 2:0.

«В первом тайме Марио ушел самостоятельно, его сопровождали медработники. Шишка была около височного отдела. Он уехал на скорой», — сообщил собеседник агентства.

Фернандесу 30 лет, он выступает за ЦСКА с 2012 года. В нынешнем сезоне провел 21 матч. Осенью 2020 года он получил травму бедра в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против нидерландского «Фейенорда», в связи с чем пропустил шесть матчей.