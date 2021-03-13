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16:03 (мск), источник: ТАСС

Футболиста ЦСКА Фернандеса увезли в больницу во время матча с «Арсеналом»

ТУЛА, 13 марта. /ТАСС/. Футболист ЦСКА Марио Фернандес уехал на машине скорой помощи в больницу во время матча 22-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского «Арсенала». Об этом ТАСС сообщил стюард тульского стадиона.

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Источник: РИА "Новости"

В первом тайме полузащитник «Арсенала» Александр Ломовицкий в единоборстве наступил на голову Фернандесу. Защитнику москвичей потребовалась медицинская помощь, он покинул поле на носилках и был заменен на защитника Георгия Щенникова. На данный момент хозяева матча выигрывают со счетом 2:0.

«В первом тайме Марио ушел самостоятельно, его сопровождали медработники. Шишка была около височного отдела. Он уехал на скорой», — сообщил собеседник агентства.

Фернандесу 30 лет, он выступает за ЦСКА с 2012 года. В нынешнем сезоне провел 21 матч. Осенью 2020 года он получил травму бедра в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против нидерландского «Фейенорда», в связи с чем пропустил шесть матчей.

Также Фернандес является игроком сборной России. Свой последний матч за национальную команду он провел 8 октября 2020 года против команды Швеции, после чего пропустил пять встреч из-за заражения коронавирусом и травмы. Сборная России стартует в квалификации чемпионата мира 24 марта, в этот день российские футболисты в гостях сыграют с командой Мальты, 27 марта в Сочи примут команду Словении, 30 марта в гостях встретятся со сборной Словакии.

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