Футболиста ЦСКА Фернандеса увезли в больницу во время матча с «Арсеналом»
ТУЛА, 13 марта. /ТАСС/. Футболист ЦСКА Марио Фернандес уехал на машине скорой помощи в больницу во время матча 22-го тура Тинькофф — Российской
ТУЛА, 13 марта. /ТАСС/. Футболист ЦСКА Марио Фернандес уехал на машине скорой помощи в больницу во время матча 22-го тура Тинькофф — Российской
В первом тайме полузащитник «Арсенала» Александр Ломовицкий в единоборстве наступил на голову Фернандесу. Защитнику москвичей потребовалась медицинская помощь, он покинул поле на носилках и был заменен на защитника Георгия Щенникова. На данный момент хозяева матча выигрывают со счетом 2:0.
«В первом тайме Марио ушел самостоятельно, его сопровождали медработники. Шишка была около височного отдела. Он уехал на скорой», — сообщил собеседник агентства.
Фернандесу 30 лет, он выступает за ЦСКА с 2012 года. В нынешнем сезоне провел 21 матч. Осенью 2020 года он получил травму бедра в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против нидерландского «Фейенорда», в связи с чем пропустил шесть матчей.
Также Фернандес является игроком сборной России. Свой последний матч за национальную команду он провел 8 октября 2020 года против команды Швеции, после чего пропустил пять встреч