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16:32 (мск), источник: Sport24

Воспитанники «Спартака» прибили ЦСКА в Туле, а Марио получил страшную травму

Ломовицкий приземлился шипами на лицо.

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Источник: РИА "Новости"

После поражения «Зенита» в Казани борьба за лидерство в чемпионате России обострилась до максимума — такого в нашей лиге не было почти 20 лет. Отстававший от Петербурга всего на 2 очка ЦСКА перед очной встречей с чемпионом ездил в Тулу: проверить «Арсенал», который не забивал семь матчей подряд и не побеждал в РПЛ с октября месяца.

После двух пропущенных матчей в основу ЦСКА вернулся Акинфеев и Дивеев, но команде Гончаренко это не помогло: в середине первого тайма Тула вышла вперед, забив с пенальти (Зайнутдинов сфолил в своей штрафной на Пантелееве), а через несколько минут второй гол своей команды оформил Ломовицкий.

Примечательно, что авторы обоих мячей — воспитанники «Спартака». Ломовицкий напомнил об этом, отмечая взятие ворот: сложил перед камерой ромбик.

В концовке ЦСКА был близок к тому, чтобы сравнять: Тикнизян отыграл один мяч, но справлявшийся после двух удаления вдевятером «Арсенал» все же выстоял. Теперь по итогам этого тура «Спартак» может обойти принципиального соперника, а «Зенит» — увеличить отрыв.

Но самым неприятным для ЦСКА стала травма Марио Фернандеса. Еще при счете 0:0 защитника унесли с поля на носилках.

При подаче на дальнюю штангу Марио упал. Выпрыгивавший позади него Ломовицкий сначала ударил защитника коленом по голове.

А потом наступил ему на лицо.

На лице Марио по итогам эпизода появилась кровь. Игрок даже не смог самостоятельно перелечь на носилки и, естественно, был заменен.

Изначально Марио Фернандес не должен был принимать участие в матче против «Арсенала» из-за перебора желтых карточек. Но ЭСК РФС принял решение отменить предупреждение игрока ЦСКА и позволить ему сыграть в Туле. Теперь Марио наверняка пропустит игру против «Зенита», которая должна стать ключевой на финальном отрезке сезона.

В эфире телеканала «Матч Премьер» комментатор Журавель рассказал, что еще в перерыве Марио был отправлен в больницу с рассечением, подозрением на сотрясение головы и травму челюсти.

Это уже девятая (!!!) травма головы Марио Фернандеса за время его выступлений в России — то есть за почти девять лет.

После одной из подобных травм главный врач ЦСКА в 2012—2015 годах Александр Ярдошвили объяснял, чем особенно неприятны такие повреждения:

— Любой спортсмен, который переодически получает подобные травмы в виде ушибов и сотрясений, затем страдает от последствий. Атлет испытывает большую физическую нагрузку — это влияет на его состояние.

Все не проходит бесследно, так что, конечно, существуют некоторые опасности. Но футболист после проведенного лечения проходит тесты. Врачи смотрят, как он реагирует на нагрузки, следят за его здоровьем.

Какими могут быть последствия? После таких травм не очень хорошо себя чувствуешь — представьте, что постоянно болит голова. А при этом нужно бегать, бороться и выбивать мяч головой. Сотрясение мозга — очень неприятное повреждение, — объяснял специалист.

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