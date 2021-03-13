Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реал
Эльче
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кристал Пэлас
Вест Бромвич Альбион
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вердер
Бавария
02
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вольфсбург
Шальке-04
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Майнц
Фрайбург
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Унион Б
Кельн
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сассуоло
Верона
21
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Зенит
Ахмат
40
Футбол. Зарубежный
19:00
Марсель
Брест
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Спартак
Футбол. Зарубежный
20:00
Беневенто
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия Д
Герта
Футбол. Зарубежный
20:30
Эвертон
Бернли
Футбол. Зарубежный
20:30
Осасуна
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
16:00
Алавес
Кадис
11
Футбол. Зарубежный
15:30
Лидс
Челси
00
Футбол. Зарубежный
15:00
Анже
Сент-Этьен
01
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
ЦСКА
21
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Удинезе
Футбол. Зарубежный
23:00
Фулхэм
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Атлетико
Футбол. Премьер-лига
12:00
Урал
Ротор
10
Все события
Фоторепортажи
10Косторная: слезы после шестого места
8«Манчестер Сити» победил «Боруссию» на выезде
17:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Гончаренко рассказал о состоянии Марио Фернандеса

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (1:2) рассказал о состоянии защитника «армейцев» Марио Фернандеса.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

На 21-й минуте встречи полузащитник тульского «Арсенала» Александр Ломовицкий нарушил правила на Фернандесе, наступив на голову бразильского футболиста. Игрок «армейцев» покинул поле на носилках. Вместо него вышел защитник Георгий Щенников. Позже стало известно, что Фернандеса увезли в больницу.

«У Марио сильный ушиб. По крайней мере, такой у него первый диагноз. А завтра посмотрим», — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

Тульский «Арсенал» набрал 17 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский ЦСКА (40) — на втором месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (42).

Арсенал Т
2:1
Первый тайм: 2:0
ЦСКА
 Самые сексуальные фигуристки России собрались в Москве!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Воспитанники «Спартака» прибили ЦСКА, а Марио получил травму
Фанаты «Реала» сомневаются в необходимости возвращения Роналду
«Динамо» снова обыграет «Спартак»: Топ-5 ставок выходных
Биатлонист Елисеев заехал в топ-10 на Кубке мира в Чехии
Большунов уничтожил Клэбо на его коронной дистанции
«Реал Мадрид» — «Эльче» и другие матчи в Испании (видео)
«Зенит» принимает «Ахмат» в матче РПЛ (трансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь