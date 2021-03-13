«Динамо» — «Спартак»: Кутепов и Промес выйдут в стартовом составе
«Динамо» примет «Спартак» в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России.
«Динамо» примет «Спартак» в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России.
Стали известны стартовые составы команд.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Скопинцев, Фомин, Моро, Лесовой, Захарян, Грулев, Шиманьски.
Запасные: Лещук, Плиев, Кутицкий, Нойштедтер, Варела, Каборе, Липовой, Школик, Комличенко, Игбун, Тюкавин, Нжи.
«Спартак»: Максименко, Маслов, Джикия, Кутепов, Мозес, Айртон, Крал, Зобнин, Промес, Ларссон, Соболев.
Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Бакаев, Маркитесов, Умяров, Хендрикс, Понсе.