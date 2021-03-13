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18:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Динамо» — «Спартак»: Кутепов и Промес выйдут в стартовом составе

«Динамо» примет «Спартак» в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России.

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Источник: Спорт-Экспресс
Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 22, 13.03.2021, 19:00

Динамо1Спартак1

Стали известны стартовые составы команд.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Скопинцев, Фомин, Моро, Лесовой, Захарян, Грулев, Шиманьски.

Запасные: Лещук, Плиев, Кутицкий, Нойштедтер, Варела, Каборе, Липовой, Школик, Комличенко, Игбун, Тюкавин, Нжи.

«Спартак»: Максименко, Маслов, Джикия, Кутепов, Мозес, Айртон, Крал, Зобнин, Промес, Ларссон, Соболев.

Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Бакаев, Маркитесов, Умяров, Хендрикс, Понсе.

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