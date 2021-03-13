«Зенит» прифотошопил Мбаппе к Азмуну после матча с «Ахматом»

Футбол, Премьер-лига, Тур 2213.03.2021, 16:30 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 22551 зритель
|Сергей Семак
|Андрей Талалаев
|Вячеслав Караваев(Маркус Валле да Силва Вендел)
|52′
|Сердар Азмун
|65′
|Артем Дзюба
|74′
|Андрей Мостовой(Алексей Сутормин, Вильмар Барриос)
|80′
|99
|Андрей Лунев
|88
|Гиорги Шелия
|15
|Вячеслав Караваев
|96
|Марат Быстров
|2
|Дмитрий Чистяков
|8
|Мирослав Богосавац
|20
|Маркус Валле да Силва Вендел
|15
|Андрей Семенов
65′
|5
|Вильмар Барриос
|20
|Зоран Нижич
|22
|Артем Дзюба
|55
|Александр Пуцко
64′
|3
|Дуглас Сантос
36′78′
|23
|Антон Швец
|4
|Данил Круговой
|59
|Евгений Харин
59′
|44
|Ярослав Ракицкий
67′82′
|3
|Георгий Мелкадзе
|94
|Данила Хотулев
|7
|Бернард Бериша
62′75′
|14
|Далер Кузяев
72′
|99
|Лечи Садулаев
|19
|Алексей Сутормин
|94
|Артем Тимофеев
59′
|27
|Магомед Оздоев
82′
|11
|Силва Лима Исмаэл
|64
|Кирилл Кравцов
|29
|Владимир Ильин
75′
|7
|Сердар Азмун
78′
|9
|Габриэл Янку
|17
|Андрей Мостовой
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|14
|8
|Удары в створ
|9
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Владислав Назаров(Россия, Невинномысск)
|Боковой судья
|Арам Петросян(Россия, Бронницы)
|ВАР
|Павел Кукуян(Россия, Сочи)
|Ассистент ВАР
|Дмитрий Мосякин(Россия, Москва)