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19:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» прифотошопил Мбаппе к Азмуну после матча с «Ахматом»

Официальный Twitter «Зенита» опубликовал фотографию с форвардом Сердаром Азмуном, защитником Дугласом Сантосом и нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе, которого редакторы прифотошопили к снимку.

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Изначальный кадр был сделан во время матча 22-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (4:0).

26-летний Азмун забил гол на 65-й минуте встречи против грозненской команды.

В текущем сезоне иранский футболист провел 23 встречи за клуб из Санкт-Петербурга, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.

Во время загрузки произошла ошибка.
Зенит
4:0
Первый тайм: 0:0
Ахмат
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