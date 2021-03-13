Супергол Караваева принес «Зениту» первую победу в году. Отрыв от ЦСКА вырос до 5 очков

«Ахмат» приехал в Санкт-Петербург не в самый лучший момент. «Зенит» в 2021 году еще не выигрывал: вылет в Кубке от «Арсенала», потом упущенная на последних минутах победа над «Ростовом», после чего было поражение в Казани. Учитывая, что во всех этих играх моментов у сине-бело-голубых было много, сомневаться в том, что хозяева выйдут на поле с единственной целью — разорвать соперника — не приходилось.

Плюс все помнят матч первого круга между этими командами в Грозном, где «Зенит» лишился победы в конце из-за неверно назначенного Сергеем Карасевым пенальти. Плюс поражение ЦСКА в Туле, которое, в случае победы «Зенита» увеличивало бы отрыв команды Семака до «плюс 5». В общем, у питерцев с мотивацией был полный порядок.

А вот с составом были проблемы. Малком пока еще не восстановился после очередной травмы, а Ловрен пропускал игру из-за перебора карточек. В итоге место хорвата занял Чистяков. В остальном вышли все те же, кто и пять дней назад в столице Татарстана.

Форма «Ахмата» тоже не впечатляет — 7 матчей подряд без побед в РПЛ. Причем началась эта серия как раз с той самой игры против «Зенита».

О первом тайме много говорить не стоит. «Ахмат» вышел в три центральных защитника, чем, кажется, поставил в тупик нападение хозяев. За первые 45 минут «Зенит» запомнился лишь выходом один на один Кузяева. Но экс-полузащитник «Ахмата» и мимо пробил, и, как оказалось, в офсайд забрался. В общем, в раздевалку команды ушли при счете 0:0.

Зато после перерыва пошла веселуха. Сначала защитник Вячеслав Караваев, кажется, разочаровавшись в атаке своей команды, решился на удар с 25 метров. И случился шедевр.

А второго гола могло бы не быть. Если бы на стадионах России не было VAR. Но современные технологии прочно вошли в русский футбол. И нарушение в штрафной «Ахмата» на Чистякове, пусть с и опозданием, но было замечено. Пенальти взялся исполнить Азмун — промахнувшийся 8 марта в Казани Дзюба решил к мячу не подходить. И случилось 2:0. А потом началось добивание. Сначала Дзюба отправил мяч в пустые ворота, затем Мостовой доказал, что забивать он умеет не только на сборах.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/zWSLqH5CDNE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Зенит» ни разу не проиграл команде из Грозного после того, как она переименовалась из «Терека» в «Ахмат» — 9 матчей во всех турнирах, 4 победы, 5 ничьих.

«Зенит» набрал 45 очков и опережает ближайшего преследователя на 5 очков.

«Ахмат» не может выиграть в РПЛ на протяжении 8 матчей.

По итогам тура Грозный занимает 11-е место.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с ЦСКА на выезде. А «Ахмат» дома примет «Арсенал».