Супергол Караваева принес «Зениту» первую победу в году. Отрыв от ЦСКА вырос до 5 очков
Эффектный разгром на Крестовском.
Эффектный разгром на Крестовском.
«Ахмат» приехал в
Плюс все помнят матч первого круга между этими командами в Грозном, где «Зенит» лишился победы в конце
А вот с составом были проблемы. Малком пока еще не восстановился после очередной травмы, а Ловрен пропускал игру
Форма «Ахмата» тоже не впечатляет — 7 матчей подряд без побед в РПЛ. Причем началась эта серия как раз с той самой игры против «Зенита».
О первом тайме много говорить не стоит. «Ахмат» вышел в три центральных защитника, чем, кажется, поставил в тупик нападение хозяев. За первые 45 минут «Зенит» запомнился лишь выходом один на один Кузяева. Но
Зато после перерыва пошла веселуха. Сначала защитник Вячеслав Караваев, кажется, разочаровавшись в атаке своей команды, решился на удар с 25 метров. И случился шедевр.
А второго гола могло бы не быть. Если бы на стадионах России не было VAR. Но современные технологии прочно вошли в русский футбол. И нарушение в штрафной «Ахмата» на Чистякове, пусть с и опозданием, но было замечено. Пенальти взялся исполнить Азмун — промахнувшийся 8 марта в Казани Дзюба решил к мячу не подходить. И случилось 2:0. А потом началось добивание. Сначала Дзюба отправил мяч в пустые ворота, затем Мостовой доказал, что забивать он умеет не только на сборах.
Владимир Колос