Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия Д
Герта
Футбол. Зарубежный
20:30
Эвертон
Бернли
Футбол. Зарубежный
20:30
Осасуна
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Беневенто
Фиорентина
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Марсель
Брест
10
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Динамо
Спартак
11
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал
Эльче
21
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Вест Бромвич Альбион
10
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Удинезе
Футбол. Зарубежный
23:00
Фулхэм
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Атлетико
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Бавария
13
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Шальке-04
50
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Фрайбург
10
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Кельн
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
Верона
32
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Ахмат
40
Футбол. Зарубежный
16:00
Алавес
Кадис
11
Футбол. Зарубежный
15:30
Лидс
Челси
00
Футбол. Зарубежный
15:00
Анже
Сент-Этьен
01
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
ЦСКА
21
Футбол. Премьер-лига
12:00
Урал
Ротор
10
Все события
Фоторепортажи
8«Манчестер Сити» победил «Боруссию» на выезде
10Косторная: слезы после шестого места
19:27 (мск), источник: Sport24

Супергол Караваева принес «Зениту» первую победу в году. Отрыв от ЦСКА вырос до 5 очков

Эффектный разгром на Крестовском.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Ахмат» приехал в Санкт-Петербург не в самый лучший момент. «Зенит» в 2021 году еще не выигрывал: вылет в Кубке от «Арсенала», потом упущенная на последних минутах победа над «Ростовом», после чего было поражение в Казани. Учитывая, что во всех этих играх моментов у сине-бело-голубых было много, сомневаться в том, что хозяева выйдут на поле с единственной целью — разорвать соперника — не приходилось.

Плюс все помнят матч первого круга между этими командами в Грозном, где «Зенит» лишился победы в конце из-за неверно назначенного Сергеем Карасевым пенальти. Плюс поражение ЦСКА в Туле, которое, в случае победы «Зенита» увеличивало бы отрыв команды Семака до «плюс 5». В общем, у питерцев с мотивацией был полный порядок.

А вот с составом были проблемы. Малком пока еще не восстановился после очередной травмы, а Ловрен пропускал игру из-за перебора карточек. В итоге место хорвата занял Чистяков. В остальном вышли все те же, кто и пять дней назад в столице Татарстана.

Во время загрузки произошла ошибка.

Форма «Ахмата» тоже не впечатляет — 7 матчей подряд без побед в РПЛ. Причем началась эта серия как раз с той самой игры против «Зенита».

Во время загрузки произошла ошибка.

О первом тайме много говорить не стоит. «Ахмат» вышел в три центральных защитника, чем, кажется, поставил в тупик нападение хозяев. За первые 45 минут «Зенит» запомнился лишь выходом один на один Кузяева. Но экс-полузащитник «Ахмата» и мимо пробил, и, как оказалось, в офсайд забрался. В общем, в раздевалку команды ушли при счете 0:0.

Зато после перерыва пошла веселуха. Сначала защитник Вячеслав Караваев, кажется, разочаровавшись в атаке своей команды, решился на удар с 25 метров. И случился шедевр.

А второго гола могло бы не быть. Если бы на стадионах России не было VAR. Но современные технологии прочно вошли в русский футбол. И нарушение в штрафной «Ахмата» на Чистякове, пусть с и опозданием, но было замечено. Пенальти взялся исполнить Азмун — промахнувшийся 8 марта в Казани Дзюба решил к мячу не подходить. И случилось 2:0. А потом началось добивание. Сначала Дзюба отправил мяч в пустые ворота, затем Мостовой доказал, что забивать он умеет не только на сборах.

Во время загрузки произошла ошибка.
  • «Зенит» ни разу не проиграл команде из Грозного после того, как она переименовалась из «Терека» в «Ахмат» — 9 матчей во всех турнирах, 4 победы, 5 ничьих.
  • «Зенит» набрал 45 очков и опережает ближайшего преследователя на 5 очков.
  • «Ахмат» не может выиграть в РПЛ на протяжении 8 матчей.
  • По итогам тура Грозный занимает 11-е место.
  • В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с ЦСКА на выезде. А «Ахмат» дома примет «Арсенал».

Владимир Колос

Зенит
4:0
Первый тайм: 0:0
Ахмат
 «Я бы ей ****». Спиридонов рассказал, как его жена реагирует, когда он пишет пошлости другим девушкам
«Печально, когда рушится семья». Русский футболист разводится с женой - она обвинила его в изменах
Воспитанники «Спартака» прибили ЦСКА, а Марио получил травму
Русская лыжница-красавица выиграла в финале Кубка мира
Биатлонист Елисеев заехал в топ-10 на Кубке мира в Чехии
Большунов уничтожил Клэбо на его коронной дистанции
«Хетафе» — «Атлетико» и другие матчи в Испании (видео)
«Динамо» принимает «Спартак» в матче РПЛ (трансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь