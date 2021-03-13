«Спартак» одержал волевую победу в дерби с «Динамо»

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Встреча, прошедшая на стадионе имени Льва Яшина, завершилась со счетом 2:1 в пользу «красно-белых». В составе победителей забитыми голами отметились Виктор Мозес (30 минута) и Александр Соболев (63, с пенальти). Динамовцы записали гол на свой счет благодаря автоголу Павла Маслова (18).

«Спартак» набрал 41 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, опередив столичный ЦСКА (40). «Динамо», победная домашняя серия которого прервалась на отметке в шесть матчей, с 36 очками располагается на пятой строчке.