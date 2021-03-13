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22:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Спартаке» рассказали подробности травм Ларссона и Мозеса

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что форвард красно-белых Джордан Ларссон получил сильный ушиб в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (2:1).

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Источник: Спорт-Экспресс

Фетисов также уточнил характер повреждения полузащитника Виктора Мозеса, который был заменен на 40-й минуте встречи.

«У Ларссона сильный ушиб, требуется дообследование. У Мозеса повреждение боковой связки левого коленного сустава. Требуется МРТ. Но, возможно, восстановится до перерыва на сборные», — сказал Фетисов.

В текущем сезоне 23-летний Ларссон провел 22 матча за «Спартак», забил 10 голов и сделал 8 результативных передач. У 30-летнего Мозеса — 13 игр, два забитых мяча и две голевые передачи.

«Спартак» с 41 баллом занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» — 36 очков и пятая строчка.

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1:2
Первый тайм: 1:1
Спартак
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