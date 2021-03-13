В «Спартаке» рассказали подробности травм Ларссона и Мозеса

Фетисов также уточнил характер повреждения полузащитника Виктора Мозеса, который был заменен на 40-й минуте встречи.

«У Ларссона сильный ушиб, требуется дообследование. У Мозеса повреждение боковой связки левого коленного сустава. Требуется МРТ. Но, возможно, восстановится до перерыва на сборные», — сказал Фетисов.

В текущем сезоне 23-летний Ларссон провел 22 матча за «Спартак», забил 10 голов и сделал 8 результативных передач. У 30-летнего Мозеса — 13 игр, два забитых мяча и две голевые передачи.