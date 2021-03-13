«В Бикини-Боттом есть маяк». «Спартак» и «Динамо» обменялись колкостями после дерби

Футбол, Премьер-лига, Тур 2213.03.2021, 19:00 (МСК UTC+3)Динамо, 12567 зрителей
|Сандро Шварц
|Доменико Тедеско
|Павел Маслов
|18′
|Виктор Мозес(Александр Соболев, Роман Зобнин)
|30′
|Александр Соболев
|63′
|1
|Антон Шунин
|98
|Александр Максименко
|7
|Дмитрий Скопинцев
89′
|14
|Георгий Джикия
|18
|Иван Ордец
|29
|Илья Кутепов
80′
|24
|Роман Евгеньев
|39
|Павел Маслов
|47
|Арсен Захарян
|33
|Алекс Крал
|19
|Даниил Лесовой
|47
|Роман Зобнин
|53
|Себастьян Шиманьски
|7
|Александр Соболев
90+4′
|4
|Сергей Паршивлюк
41′51′
|8
|Виктор Мозес
40′
|2
|Гильермо Варела
|54
|Наиль Умяров
|74
|Даниил Фомин
81′
|6
|Айртон
53′74′
|11
|Николай Комличенко
|56
|Илья Гапонов
|20
|Вячеслав Грулев
67′
|11
|Джордан Ларссон
90′
|9
|Клинтон Нжи
|4
|Йоррит Хендрикс
|8
|Никола Моро
67′
|24
|Квинси Промес
61′74′
|70
|Константин Тюкавин
|19
|Эсекиэль Понсе
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|13
|2
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|4
|18
|Фолы
|10
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян(Россия, Москва)
|ВАР
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Ассистент ВАР
|Дмитрий Чельцов(Россия, Москва)