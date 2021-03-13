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22:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«В Бикини-Боттом есть маяк». «Спартак» и «Динамо» обменялись колкостями после дерби

«Спартак» подколол «Динамо» в Twitter после победы в матче 22-го тура Тинькофф-РПЛ (2:1).

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Красно-белые выложили кадр из мультсериала «Губка Боб», подписав его «В Бикини-Боттом есть маяк».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Спартак» намекнул, что его соперники находятся в таблице на дне, а также переиначил знаменитую динамовскую кричалку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пресс-служба «Динамо» ответила: «Забавно, что он красно-белый».

Динамо
1:2
Первый тайм: 1:1
Спартак
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